La UE estudia responder a la amenaza rusa "al estilo OTAN"

La Unión Europea debate nuevas formas de actuación conjunta ante las acciones atribuidas a Rusia que se sitúan por debajo del umbral necesario para activar el artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El mismo establece el principio de defensa colectiva ante un ataque armado contra uno de sus miembros.

El debate responde a la preocupación de varios Estados miembros por la eficacia de los mecanismos actuales para hacer frente a la guerra híbrida, que engloba acciones como sabotajes, incendios provocados y operaciones destinadas a generar inestabilidad. Los países de la Unión mantienen diferencias sobre cómo responder a estos episodios, aunque está aumentando el respaldo a establecer procedimientos comunes.

"Si nos enfrentamos a una guerra híbrida, necesitamos una defensa híbrida", ha asegurado el comisario europeo de Defensa. Andrius Kubilius ha señalado que la Unión Europea deberá estudiar qué medios debe tener preparados para responder a este tipo de amenazas. Todos los ministros de Defensa se van a reunir este lunes en Bruselas para analizar una propuesta de la Comisión Europea para crear un nuevo Protocolo de Seguridad de Emergencia. Y podría activarse cuando uno de los Estados miembros sea víctima de acciones como estas y permitiría coordinar una respuesta entre los afectados.

Europa se prepara ante los nuevos ataques

La propuesta presenta similitudes con el artículo 4 de la OTAN, que permite a los aliados celebrar consultas cuando uno de ellos considera que su seguridad, independencia política o integridad territorial está amenazada. A diferencia del artículo 5, este procedimiento no supone automáticamente una respuesta militar colectiva. El artículo 4 ha sido invocado nueve veces desde la creación de la Alianza, incluidas dos ocasiones durante el pasado año.

La cuestión de la seguridad europea también estará presente en las conversaciones sobre Ucrania y las amenazas procedentes de Rusia. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, tiene previsto comparecer también hoy a las 12.30 horas para abordar estos asuntos. Y, sobre todo, para hablar de las últimas amenazas de Vladímir Putin hacia Europa.