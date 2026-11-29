Un hombre de 32 años ha conseguido escapar de una granja aislada de Nijlen, en la provincia belga de Amberes, donde permaneció secuestrado durante cinco días y fue obligado a cavar su propia tumba.

La investigación ha llevado a la detención de cinco sospechosos, que han ingresado en prisión provisional.

La víctima, vecina de Lier, se presentó el pasado 6 de noviembre en la comisaría de Nijlen con heridas muy graves, según ha informado la Fiscalía de Amberes. Los agentes lo trasladaron a un hospital para que recibiera asistencia médica.

Golpes con armas y objetos contundentes

El hombre relató que había sido retenido contra su voluntad y trasladado a una explotación agrícola apartada. Durante el cautiverio, sus captores lo habrían golpeado repetidamente con armas y objetos contundentes, según la información publicada por la televisión regional RTV, que cita al diario Het Laatste Nieuws.

Entre las agresiones denunciadas, explicó que le obligaron a excavar una fosa bajo amenazas. Sus lesiones fueron tan importantes que los investigadores tuvieron que esperar a que recibiera atención hospitalaria antes de interrogarlo.

El relato permitió poner en marcha la búsqueda del lugar donde había permanecido cautivo. Los policías utilizaron un dron para examinar la zona y localizaron un hoyo recién excavado cerca de una cabaña situada junto a un estanque. En las proximidades también encontraron una pala.

Ese hallazgo ayudó a identificar el escenario del secuestro. Las autoridades no han explicado cómo logró escapar el hombre ni han facilitado detalles sobre las circunstancias concretas de su huida.

Las primeras detenciones afectaron a una mujer de 41 años y a dos hombres de 37 y 46. El juez instructor ordenó su ingreso en prisión durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre por presuntos hechos de privación ilegal de libertad, secuestro y tortura.

El 9 de noviembre fue arrestado un cuarto sospechoso, un hombre de 36 años de Amberes. Posteriormente, la Policía detuvo a un quinto investigado, de 32 años y vecino de Herentals, que también quedó en prisión provisional.

La Fiscalía sitúa como posible móvil una supuesta deuda de la víctima vinculada a las drogas. Esta explicación sigue siendo una hipótesis dentro de una investigación abierta.

Las pesquisas continúan bajo la dirección del juez instructor para esclarecer lo ocurrido durante los cinco días de cautiverio y determinar la participación de cada sospechoso.