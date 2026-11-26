El Congo declaró la epidemia el pasado 15 de mayo de 2026, y ya se ha convertido en la segunda más mortífera de la historia. La más grave ocurrió entre 2014 y 2016, que provocó unos 11.000 fallecimientos y casi 30.000 contagios.

En este caso se trata del decimoséptimo brote del virus en el país, causado por la cepa Bundibugyo, que presenta una letalidad del 49,1%, y que ya roza los 6.000 muertos.

Por el momento, la variante Bundibugyo no tiene un tratamiento específico, aunque la Organización Mundial de la Salud sí que está trabajando en el desarrollo de dos vacunas con las que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos, y que se han mostrado seguras. Aún así, su desarrollo completo podría llevar varios meses.

Para mitigar la epidemia el país impulsó en agosto una campaña de inmunización con la vacuna Ervebo, diseñada para la variante más común del virus, Zaire, pero que ha mostrado indicios positivos contra la cepa actual.

El brote ha aparecido en 8 de las 26 provincias de República Democrática del Congo, y además se han detectado contagios en otros países. En Uganda se declaró el final de la pandemia en agosto después de dos fallecimientos y 20 contagios. También se han detectado 9 casos en Kenia, incluyendo dos fallecidos, y 1 en Nigeria y otro en Francia.

Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África de la Unión Africana han alertado que el desplazamiento de población en el este del país podría provocar “un gran brote a nivel continental” de ébola.

El director de la OMS, Tedros Adhanom, ha vuelto a recalcar en la reunión trimestral del comité de emergencia sobre esta crisis, que la epidemia sigue constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional.

También ha dicho Tedros en la reunión que dos tercios de los fallecimientos se siguen produciendo fuera de los centros de tratamiento, por lo que posiblemente muchas de las infecciones no se estén detectando, o se localizan demasiado tarde, y que el seguimiento de los contactos es insuficiente.