Este jueves encontraron muerta a Anyi Jácome, una joven que llevaba más de 100 días secuestrada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la ciudad colombiana de Cúcuta.

La noticia fue confirmada este jueves por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien afirmaba: "Recibo con profundo dolor la confirmación del hallazgo sin vida de Anyi Jácome, secuestrada por el ELN el pasado 16 de agosto, junto a tres integrantes de nuestra Policía Nacional, en la vía Cúcuta-Ocaña".

El hallazgo tuvo lugar en el municipio de Ábrego y las causas de su muerte siguen siendo investigadas.

Otro que también se ha pronunciado al respecto ha sido el ministro de Defensa, Jorge Mora, quien ha publicado un mensaje en su perfil de X condenando "esta barbarie".

"Este asesinato confirma la naturaleza criminal de una estructura terrorista que solo entiende el lenguaje de la violencia y el desprecio por la ley. He impartido órdenes perentorias a la cúpula militar y policial para desplegar todas las capacidades de nuestro Fuerza Política en el Catatumbo y en todo Norte de Santander", ha sentenciado.

Así ocurrió el secuestro

El secuestro tuvo lugar el pasado 16 de agosto, en una zona conocida como La Curva, cuando los policías viajaban en un coche privado y fueron interceptados de repente por hombres armados. En esa zona, en el norte de Santander, operan distintos grupos ilegales, entre ellos el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Tanto el presidente colombiano como el ministro de Defensa, aseguraron que dieron la orden a la cúpula militar y policial para que encontraran a los responsables.

Liberan a 20 rehenes secuestrados en Colombia

Esta misma semana ocurría otra noticia similar, también en Colombia, donde un grupo de delincuentes intentó robar un furgón cargado de dinero sin conseguirlo. Cuando vieron su plan frustrado, decidieron refugiarse en un supermercado secuestrando a alrededor de 20 personas.

Hace tan solo dos días, el presidente Abelardo De La Espriella confirmaba que "tras 16 horas de un intento operativo", la Policía y las Fuerzas Militares colombianas lograron poner fin a la tensión que sufrieron más de 20 personas retenidas en el interior de un supermercado en Cartagena.

Uno de los delincuentes perdía la vida durante el procedimiento, y cuatro hombres fueron detenidos enfrentando cargos por secuestro extorsivo.