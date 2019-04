Una patrullera libia amenaza a una embarcación de una ONG española: "La próxima vez os dispararé"

La embarcación de la ONG española Proactiva, que rescata inmigrantes en el Mediterráneo, se encontraba en aguas internacionales, cuando una patrullera libia se acercó y comenzó a amenazarles.

"Nos dijeron que la próxima vez seremos su objetivo, querían asustarnos, no nos quieren cerca porque dicen que estamos cooperando con los traficantes", cuenta Gerard Canals.

Tras realizar unos disparos de advertencia, la patrullera libia se ponía en contacto con la embarcación de la ONG: "No volváis. No bromeo, la próxima vez os dispararé. No os lo volveré a repetir".

La embarcación de Proactiva ha vuelto a su base en Malta pero insisten en que volverán a esas aguas para rescatar a las miles de personas que huyen de las guerras. Denuncian que su trabajo es cada vez más díficil. Según la ONG sólo este año han muerto 2.500 personas en el Mediterráneo.