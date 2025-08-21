Brutal detención en EEUU: arrestada en directo la 'influencer' colombiana Tatiana Mafla Martínez

Agarrándola por los pies y por las manos: así ha sido la detención de una influencer colombiana en Estados Unidos. Ocurrió el pasado viernes 15 de agosto en la ciudad de Los Ángeles. Se trata de Tatiana Mafla Martínez, quien comparte a través de sus redes vídeos acerca de asuntos ciudadanos y policiales en sus redes, desde presuntas investigaciones policiales hasta detenciones o manifestaciones locales.

La detención de la tiktoker fue retransmitida en vivo, según ha podido confirmar CNN. En la caótica escena se aprecia cómo la chica trata de salir de esa situación en un estado de nerviosismo entre sus gritos y la fuerza de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (conocido con las siglas 'ICE' de 'Immigration and Customs Enforcement').

La razón de la detención según las autoridades

Según detalló Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tatiana fue detenida debido a una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol en Los Ángeles. Además, reveló que dicha influencer fue liberada en 2022 bajo el gobierno de Biden.

Cabe señalar que esta influencer, quien llegó a Estados Unidos en 2022, ganó reconocimiento por documentar operaciones de la ICE y compartir consejos acerca de los derechos y la ley migratoria, según recoge el medio 'Newsweek'."Se burló y grabó en video a los agentes de ICE que lo perseguían. La secretaria Noem ha sido clara: cualquiera que intente obstaculizar la aplicación de la ley será encontrado y procesado con todo el peso de la ley", detalló Tricia McLaughlin.

La NBC recoge que Martínez se quejó ante la dificultad para respirar durante su arresto, a lo que, posteriormente, recibió atención médica. Según este medio, se encuentra detenida en un centro de detención en Calexico, California. Una detención de la que el propio departamento de Seguridad Nacional se ha hecho eco en redes.

Intensificación de detenciones a inmigrantes en EEUU

Esta detención ocurre en un contexto en el que Trump ordenó la intensificación de detenciones y deportaciones de migrantes y así cumplir con "el programa de deportaciones masivas más grande de la historia", según declaró en su red social 'Truth Social' el pasado 15 de junio. Un planteamiento al que añadió para cumplir con este objetivo se deberá de "detener y deportar a los foráneos ilegales en las ciudades más grandes de Estados Unidos,como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde millones y millones de foráneos ilegales residen" .

Una política con la que parte de la ciudadanía se ha mostrado en contra. Fue el caso del pasado mes de junio se realizaron manifestaciones masivas en Los Ángeles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.