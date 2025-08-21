Los agresores del 'influencer' que murió en directo, Jean Pormanove, recaudan 36.000 euros

Francia vive una fuerte conmoción tras la muerte de un 'influencer' durante una retransmisión en directo en la plataforma 'Kick'. Se trata de Raphael Graven exsoldado conocido como Jean Pormanove o "JP", que participaba en retos extremos donde era golpeado y humillado frente a miles de espectadores. La Fiscalía de Niza ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

El fallecimiento se produjo durante un directo que acumulaba más de 298 horas de emisión, en el que los agresores llegaron a recaudar 36.000 euros. En los vídeos, que todavía circulan por redes sociales, se puede ver cómo el joven era sometido a vejaciones: desde recibir disparos de 'paintball' sin protección hasta golpes físicos continuos, tanto durante partidas de videojuegos como fuera de ellas.

En una de las escenas, los agresores incluso le obligaron a declarar que, en caso de morir, sería por problemas de salud y no por las palizas recibidas. Finalmente, cuando uno de ellos se dio cuenta de que el 'streamer' había muerto, apagó la cámara. La autopsia, prevista para este jueves, ha determinado que su muerte "no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero", informó este jueves el fiscal Damien Martinelli.

El mismo ha añadido que "las causas probables de la muerte parecen ser médicas y/o toxicológicas". A parte de hematomas y , los forenses no encontraron "lesiones internas ni externas"

Debate sobre la regulación de plataformas

Este caso ha reabierto en Francia el debate sobre la falta de control y regulación de ciertas plataformas en línea. La Ministra de Digitalización ya ha pedido explicaciones a 'Kick' y ha subrayado que la responsabilidad de las plataformas en la difusión de contenidos ilícitos "no es una opción, es la ley", según declaraciones recogidas por 'Radio Télévision Suisse'.

Desde 'Kick', fundada en 2022 y conocida por ofrecer condiciones económicas muy favorable a los creadores (devuelve el 95% de los ingresos generados, frnte al 50% de otras plataformas), han emitido un comunicado mostrando su "profunda tristeza" por lo sucedido y asegurando que están revisando con urgencia las circunstancias de la muerte.

En el vídeo que mostraría los últimos momentos de Raphaël Graven, un contador de tiempo indica más de 298 horas y un contador de dinero la suma de 36. 411 euros. El caso de Graven pone el foco en los riesgos de un modelo en el que los contenidos extremos se convierten en espectáculo a cambio de dinero y que ahora deja tras de sí una tragedia retransmitida en directo a todo el mundo.

