CICLÓN TROPICAL

El huracán Erin mantiene en alerta a Carolina del Norte: marejada ciclónica y olas de hasta nueve metros

El Centro Nacional de Huracanes advierte que el huracán se debilitará el viernes, pero seguirá presente durante el fin de semana

Una persona surfea este domingo, en Nagua (República Dominicana). EFE

Eider Pascual
Publicado:

Erin mantiene expectantes a los ciudadanos de Carolina del Norte. El huracán de categoría 2 ha obligado a cerrar playas y a desalojar a visitantes y residentes en zonas en las que las marejadas han sido más potentes. El pasado lunes, en la isla de Ocracoke, comenzaron a evacuar a 2.200 turistas, según ha informado la agencia internacional Reuters.

En el conjunto de islas de Outer Banks, las autoridades han izado las banderas rojas para prohibir el baño, ante la previsión de hasta olas de hasta nueve metros de altura. Además, se pronostica que el viento sople con rachas máximas de 165 kilómetros por hora. Un clima tropical que ha forzado a cerrar también las carreteras de los alrededores.

El Departamento de Transporte de Carolina del Norte ha informado de que las inundaciones provocadas por el ciclón han obligado a cortar la circulación de la autopista 12 desde Oregon Inlet hasta Hatteras Village, en la isla de Hatteras. Algunas casas se han visto colapsadas por las inundaciones, al igual que un motel en Buxton, en el que el agua ha irrumpido en su interior de manera brusca.

Ante la posibilidad de peligrosas consecuencias, las autoridades han recomendado mantener la precaución, aunque algunos ciudadanos se han mostrado muy relajados ante los avisos. "Nos interesa ver cómo sube el agua. El miedo, todavía no... No creo que tengamos que preocuparnos todavía", han señalado algunos habitantes a los medios de comunicación.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha advertido que Erin se debilitará este viernes 22 de agosto, pero seguirá presente durante el fin de semana, manteniendo los vientos más fuertes en alta mar.

El huracán puede afectar livianamente a España

Los expertos meteorológicos han informado de que el huracán también podría tener sus efectos livianos en España. La Península Ibérica notará algunos de ellos a partir de la próxima semana, pero en forma de borrasca. Concretamente, el huracán puede llegar a modificar la circulación atmosférica de Galicia, lo que supondría la llegada de chubascos débiles en la zona norte y montañosas.

Según el pronostico climatológico, estos efectos indirectos podrían sobrepasar un aislado oleaje de unos 7.5 metros en nuestro país, concretamente, en las costas gallegas y el Cantábrico.

