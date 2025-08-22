Muere a los 47 años John Crawley, estrella de Tiktok con más de 3,5 millones de seguidores

El influencer John Crawley, considerado una estrella en Tiktok e Instagram que cuenta con más de 3,5 millones de seguidores, ha fallecido a los 47 años. La causa de la muerte, que se ha confirmado esta semana, ha sido un ataque al corazón, según ha informado la revista People el director de la funeraria Glenfield Funeral Home, Paul Lazenby.

Crawley se había ganado esa popularidad en redes sociales gracias a los vídeos de humor en los que reaccionaba a comida y compartía bromas relacionadas también con la gastronomía. Su estilo espontáneo y su carácter cercano le habían convertido en uno de los creadores más queridos por sus seguidores, especialmente en Estados Unidos.

Antecedentes médicos

Su fallecimiento se produjo poco después de haber sufrido problemas de salud en las últimas semanas, y según ha contado su amigo y compañero Anthony Caruso, el tiktoker tuvo que acudir al North Mississippi Medical Center, en Tupelo, tras experimentar dificultades para respirar. Allí tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde finalmente logró recuperarse. Caruso puso en marcha una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe con el objetivo de ayudar a la familia de Crawley a afrontar los gastos médicos, ya que el creador de contenido no contaba con seguro médico. La iniciativa consiguió el apoyo de miles de personas que quisieron rendir homenaje al influencer.

La noticia de su fallecimiento ha causado un gran impacto entre sus seguidores, pero también en la comunidad digital. Sus familiares, amigos y seguidores le recuerdan con tristeza, pero también con agradecimiento por los momentos de humor y alegría que compartió a lo largo de su carrera como creador de contenido. Entre los mensajes de despedida se ha destacado el de un seguidor que escribió: “Estoy tan triste de saber de tu muerte. Eras uno de mis tiktokers favoritos. Descansa en paz y come rollos de canela en el cielo o allá donde vayas. ¡Mucho amor para ti, grandullón!".

