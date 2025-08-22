Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Muere tiktoker

Muere a los 47 años John Crawley, estrella de Tiktok con más de 3,5 millones de seguidores

El creador de contenido, que es conocido por sus bromas relacionadas con la comida, ha fallecido a causa de un ataque al corazón.

John Crawley

John CrawleyRedes Sociales

Publicidad

Natalia López
Publicado:

El influencer John Crawley, considerado una estrella en Tiktok e Instagram que cuenta con más de 3,5 millones de seguidores, ha fallecido a los 47 años. La causa de la muerte, que se ha confirmado esta semana, ha sido un ataque al corazón, según ha informado la revista People el director de la funeraria Glenfield Funeral Home, Paul Lazenby.

Crawley se había ganado esa popularidad en redes sociales gracias a los vídeos de humor en los que reaccionaba a comida y compartía bromas relacionadas también con la gastronomía. Su estilo espontáneo y su carácter cercano le habían convertido en uno de los creadores más queridos por sus seguidores, especialmente en Estados Unidos.

Antecedentes médicos

Su fallecimiento se produjo poco después de haber sufrido problemas de salud en las últimas semanas, y según ha contado su amigo y compañero Anthony Caruso, el tiktoker tuvo que acudir al North Mississippi Medical Center, en Tupelo, tras experimentar dificultades para respirar. Allí tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde finalmente logró recuperarse. Caruso puso en marcha una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe con el objetivo de ayudar a la familia de Crawley a afrontar los gastos médicos, ya que el creador de contenido no contaba con seguro médico. La iniciativa consiguió el apoyo de miles de personas que quisieron rendir homenaje al influencer.

La noticia de su fallecimiento ha causado un gran impacto entre sus seguidores, pero también en la comunidad digital. Sus familiares, amigos y seguidores le recuerdan con tristeza, pero también con agradecimiento por los momentos de humor y alegría que compartió a lo largo de su carrera como creador de contenido. Entre los mensajes de despedida se ha destacado el de un seguidor que escribió: “Estoy tan triste de saber de tu muerte. Eras uno de mis tiktokers favoritos. Descansa en paz y come rollos de canela en el cielo o allá donde vayas. ¡Mucho amor para ti, grandullón!".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Netanyahu ordena "negociaciones inmediatas" para poner fin a la guerra en Gaza pero solo "en términos aceptables para Israel"

Un tanque israelí a las afueras de la ciudad de Gaza

Publicidad

Mundo

John Crawley

Muere a los 47 años John Crawley, estrella de Tiktok con más de 3,5 millones de seguidores

Displaced Palestinians wait to receive free food at a distribution center in Gaza City

La ONU declara oficialmente la situación de hambruna en Gaza: "El hambre como método de guerra es un crimen de guerra"

Una jueza ordena cerrar la cárcel Alligator Alcatraz

Una jueza ordena desmantelar la cárcel de detención de inmigrantes 'Alligator Alcatraz' impulsada por Trump

Gaza. Protesta para que acabe la guerra
Gaza

Netanyahu anuncia negociaciones por los rehenes mientras Israel avanza en Gaza

Atentados colombia
Atentados

Dos atentados en Colombia dejan al menos 18 muertos y más de 60 heridos

Muerte y humillación en directo: el trágico final del 'influencer' Jean Pormanove
Influencer

Los agresores del 'influencer' que murió en directo, Jean Pormanove, recaudan 36.000 euros

La autopsia ha revelado que su muerte "no estuvo relacionada" por terceras personas, según el fiscal Damien Martinelli.

Una persona surfea este domingo, en Nagua (República Dominicana).
CICLÓN TROPICAL

El huracán Erin mantiene en alerta a Carolina del Norte: marejada ciclónica y olas de hasta nueve metros

El Centro Nacional de Huracanes advierte que el huracán se debilitará el viernes, pero seguirá presente durante el fin de semana

La detención de la infuencer colombiana en Los Ángeles

Brutal detención en EEUU: arrestada en directo la 'influencer' colombiana Tatiana Mafla Martínez

La base militar secreta de Corea del Norte: muy cerca de China y con los misiles más innovadores

La base militar secreta de Corea del Norte: una amenaza para Asia y EEUU y con los misiles más innovadores

Graban sus nombres en las paredes del Coliseo de Roma

Muere una guía turística en el Coliseo de Roma por un golpe de calor

Publicidad