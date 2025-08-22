Gavin Newsom, el nuevo imitador de Trump: Su estilo en redes sociales ha levantado ampollas entre los republicanos

Si hay algo en lo que Trump destaca es en usar las redes sociales como arma política. Desde que llegó a la Casa Blanca, las ha utilizado con memes, insultos y vídeos virales para atacar a otros dirigentes políticos o para anunciar sus propias medidas. Pero al que era el ‘rey’ hasta ahora de las redes sociales, le ha salido un oponente: Gavin Newsom.

El gobernador demócrata de Estados Unidos parece que ha ‘secuestrado su estilo’ y los expertos ya lo llaman el trol de Trump. Ha imitado su táctica de escribir todo en mayúscula y compartir memes, incluso ha publicado algunas cosas para parodiarlo. "La frontera más grande que ha construido él es su marca de bronceado", ha compartido en sus redes Newsom, en relación a Trump.

Una técnica que parece funcionarle al demócrata porque en lo que va de mes, su cuenta de prensa de X ya ha sumado 250.000 seguidores y ha acumulado más de 225 millones de reacciones, según su equipo.

El mismo estilo que Trump

Pero no solo se ha adueñado del estilo de Trump en redes, también ha comenzado a imitar sus gestos. En su última aparición, se le ha visto sentado en un pupitre, rodeado de todos sus asesores, mientras firmaba el cambio del mapa electoral en California, en respuesta al movimiento republicano en Texas para tener más escaños. Esta escena es idéntica a las habituales firmas de órdenes ejecutivas de Trump en el despacho oval.

Pero mientras los seguidores de Newsom le apoyan cada vez más y lo alaban, dentro de MAGA, los acérrimos seguidores de Trump, ya se han fijado en él y critican esta actitud. "Tienes que parar de decir esas cosas en Twitter. Si fuera su mujer le diría que le hace parecer un idiota", ha dicho Dana Perino, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca.

Este nuevo método, sin duda, le ha hecho obtener mucha popularidad a Newsom, e incluso muchos ya lo ven como un futuro candidato del Partido Demócrata para hacerle la competencia a Trump y los republicanos en las próximas elecciones.

