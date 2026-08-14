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Tres heridos y un centenar de evacuados tras dos explosiones de gas cerca de la Estación Central de Bruselas

Los heridos son dos trabajadores de la empresa belga de gestión de suministro de electricidad y gas natural un bombero.

Policía belga en Bruselas

Policía belga en Bruselas Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Este viernes, en el centro de Bruselas, se ha producido dos explosiones de gas que ha dejado al menos tres heridos. El suceso ha ocurrido en las inmediaciones de la Estación Central de la capital belga, lugar donde se reparaba una fuga, que ha provocado la evacuación de un centenar de personas de un edificio cercano.

Las deflagraciones se produjeron en el interior del edificio del Consejo Único de Resolución (CRU), una institución bancaria europea, durante unas tareas de reparación que provocaron accidentalmente una perforación en una tubería de gas de baja presión.

El medio de comunicación belga RTL, ha informado que alrededor de las 13:30 horas se escuchó una primera explosión, lo que activó la alarma en el vecindario, y varios testigos reportaron dos explosiones más. Explican que la segunda fue más fuerte que la primera e incluso se sintió en edificios cercanos.

Según ha confirmado la portavoz de Sibelga, Serena Galeone, a la agencia de noticias Belga, los heridos son dos trabajadores de su compañía -una empresa pública que gestiona el suministro eléctrico y gas natural-, así como un bombero. El ministro presidente de la Región de Bruselas, Boris Dilliès, ha trasladado en 'X' estar "siguiendo la situación en tiempo real", añadiendo que las "operaciones de búsqueda y salvamento están en curso".

Hasta el momento, se desconoce el alcance de las heridas. Por otra parte, la empresa de transportes de Bruselas (STIB) ha informado que las líneas de tranvía 92 y 96 están suspendidas entre Louise y Botanique, por lo que se ha desviado las líenas de tranvía y autobús.

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