Hyde Park, del verde a un paisaje completamente seco por la sequía: la falta de lluvia golpea con fuerza a Europa

Donde normalmente había grandes extensiones de césped verde, ahora apenas queda hierba seca. Hyde Park se ha convertido en una de las imágenes más impactantes de la sequía que atraviesa Inglaterra, en un verano marcado por las altas temperaturas, los incendios y la falta de precipitaciones en buena parte de Europa.

Inglaterra y Gales atraviesan su periodo más seco desde que hay registros. Dos tercios de la población británica se encuentran oficialmente en situación de sequía y durante agosto apenas se han recogido seis milímetros de lluvia. La situación es especialmente preocupante en el sur, donde las precipitaciones se encuentran en torno al 1% de la media habitual.

Las imágenes de Hyde Park, en pleno corazón de Londres, reflejan hasta qué punto ha cambiado el paisaje. El césped prácticamente ha desaparecido en algunas zonas y el terreno presenta un aspecto seco y amarillento muy alejado de la habitual estampa del conocido parque londinense. Pero Reino Unido no es el único país afectado. El mapa del Observatorio Europeo de la Sequía muestra zonas de Francia y varios países del centro y este de Europa, como Hungría, Rumanía o Serbia, en una situación crítica por la escasez de agua.

El Danubio, en mínimos por la falta de agua

La sequía también está dejando imágenes preocupantes en Hungría, donde los pastos verdes donde se alimentaban las vacas se han transformado en grandes extensiones de hierba seca y el nivel del Danubio ha caído hasta mínimos históricos. La situación preocupa especialmente por las consecuencias que puede tener sobre la producción energética. El Gobierno húngaro ha desplegado al Ejército para hundir barcazas llenas de rocas para elevar el caudal de agua y garantizar la refrigeración de la central nuclear de Paks.

En Rumanía, la situación ha ido todavía más lejos. Tras varios intentos para mantener el nivel necesario de agua, se han iniciado las operaciones para cerrar por completo la central nuclear de Cernavoda, responsable de alrededor del 20% de la electricidad del país. Y el campo tampoco se escapa de las consecuencias. La falta de precipitaciones está afectando a agricultores de Hungría, Alemania y el norte de Italia, donde preocupa especialmente el bajo nivel del río Po y sus efectos sobre la producción de frutas y verduras.

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