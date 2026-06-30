Rescatan a un niño de 12 años tras seis días bajo los escombros del terremoto en Venezuela

En mitad de la tragedia que vive Venezuela a causa de los dos terremotos que sacudieron el estado de La Guaira el pasado miércoles aún hay un pequeño hueco para los milagros. Es lo que ha ocurrido este martes, seis días después del doble terremoto que deja ya al menos 1.719 muertos, con el rescate de un niño de 12 años.

Los equipos de emergencia han salvado dos vidas más, cuando las esperanzas de encontrar a personas con vida bajo los escombros son ya muy escasas.

"Estoy presente gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendientes de mi rescate", indicaba Aaron Levi Cantillo, un venezolano rescatado cinco días después del doble y violento terremoto.

Seis días después que la tierra temblara en el estado de La Guaira, el epicentro de la devastación, la cifra de fallecidos ya se eleva a 1.719, se contabilizan 5.034 heridos y hay entre 50.000 y 67.000 desaparecidos tras los dos seísmos de 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense NASA gracias a imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Se elevan a 19 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

La cifra de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela asciende ya a 19, según la actualización realizada este martes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha rebajado los desaparecidos a 131 y ha mantenido en una docena los localizados bajo los escombros.

El titular de Exteriores, que ha trasladado su pésame y solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas, ha afirmado que España va a seguir manteniendo, "por supuesto", la ayuda de emergencia y ayudando a la reconstrucción en el momento en el que sea necesario el hospital de campaña, tal y como ha hablado con el canciller venezolano.

"Es algo absolutamente fundamental en Venezuela porque las cifras de heridos también están creciendo de manera constante", ha manifestado Albares, que ha explicado que "España, el pueblo español y el Gobierno de España estará junto al pueblo venezolano tanto tiempo como sea necesario".

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