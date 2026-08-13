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Varios militares del portaaviones Abraham Lincoln habrían intentado tirarse al mar tras nueve meses desplegados

Familiares de los militares denuncian falta de comida fresca e insalubridad a bordo.

Imagen de archivo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln'

Imagen de archivo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln' Europa Press

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Pablo Caminero
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El 21 de noviembre comenzó la misión del portaaviones USS Abraham Lincoln de la Armada de Estados Unidos en Oriente Medio que debía terminar en mayo. Sin embargo, el portaaviones sigue desplegado. En total, desde que zarpara desde San Diego, la tripulación lleva 264 días embarcada. Un periodo en el cual el navío tan solo ha realizado dos escalas: Guam, a principios de diciembre; y Omán, en julio. Además, solo una fracción de la tropa tuvo permiso para bajar del barco.

Esta difícil situación ha comenzado a afectar a la salud mental de algunos de los 5.000 militares a bordo. Aunque la Armada no ha informado de cuántos tripulantes lo han intentado, sus familiares sí que habrían denunciado el intento de varios de los militares de saltar por la borda. Incluso, 200 familiares han participado en una reunión en San Diego con el secretario interino de la Armada, Hung Cao.

Lo que más preocupa en este momento es la salud mental y el agotamiento que presenta la tripulación. Ante la preocupación, la Armada indicó que los militares son evaluados mentalmente de forma continua por los responsables del buque y se revisan las condiciones que puedan afectar al bienestar de la tripulación.

Otro de los problemas derivados de la larga misión es la difícil comunicación entre marineros y sus familias en casa. El hijo de una militar desplegada explicó que en los últimos ocho meses el contacto ha sido irregular.

Por el momento, la Armada estaría preparando al portaaviones Theodore Roosevelt para relevar al Abraham Lincoln, pero no han indicado la fecha. El sustituto sería el mismo navío que mantiene el récord de días desplegado en 295. Una cifra que cada vez ven más cercana familiares y tripulación del USS Abraham Lincoln.

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