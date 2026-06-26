Google alertó de los terremotos de Venezuela poco antes de que se produjeran

Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela el pasado miércoles. El primer seísmo alcanzó una magnitud de 7,2 y el segundo, apenas 39 segundos después, llegó a 7,5. A esto se le sumaron más de 20 réplicas a lo largo de la madrugada.

El "doblete sísmico" puso a prueba los sistemas de alerta temprana. Muchos usuarios venezolanos recibieron una advertencia en sus teléfonos Android segundos antes de los temblores. De hecho, fue en el momento en el que se produjo el primer seísmo, a las 18:04 horas, numerosos móviles mostraron una notificación que alertaba de un "sismo cercano" e informaba de que tendría una magnitud estimada de 6,2.

Terremoto detectado en el momento

La alerta procedía del sistema de Alertas de terremotos de Google. Esta es una tecnología utilizada por millones de teléfonos Android, que funciona como una especie de red gigante de detección sísmica por todo el mundo. Comenzó a funcionar en 2021 y, según datos de Google, hasta 2025 había detectado más de 18.000 terremotos y enviado alrededor de 790 millones de alertas.

No obstante, Google no predijo el terremoto antes de que ocurriera, sino que lo detectó prácticamente en el mismo momento en el que comenzó. Algo que es posible por el acelerómetro, un sensor que llevan prácticamente todos los móviles Android. Con este mismo sensor, se permite que los móviles cambien su pantalla de vertical a horizontal con tan solo girar el dispositivo.

¿Cómo activarlo?

El aviso llega de Google, de momento solo está disponible para móviles Android. Tendríamos que ir a Configuración o Ajustes, ahí buscamos 'Seguridad y Emergencia', y ahí activamos 'Alertas de crisis'. Para eso tenemos que tener activada la ubicación, y estar conectados a internet. En ese momento, el dispositivo en cuestión ya tendría el sistema de alerta sísmica activado.

¿Cómo detecta Google los terremotos?

Tal y como informan en The Washington Post, cuando se produce un seísmo, las primeras que se propagan son las llamadas ondas P, que son rápidas y suelen causar pocos daños, y después llegan las S, que son más lentas, pero mucho más dañinas, responsables de las sacudidas más intensas. Si el acelerómetro detecta ondas de tipo P mientras el móvil está en reposo, el teléfono envía una señal a los servidores de Google junto con una ubicación aproximada.

En el momento en el que se produce un patrón y otro gran número de dispositivos registran los temblores, el sistema puede confirmar que se está produciendo un terremoto, calcular dónde se encuentra el epicentro dependiendo de todas las posiciones de los dispositivos y estimar la magnitud. En el momento en que el seísmo está confirmado y verificado, es cuando Google envía la alerta a los teléfonos en las zonas que puedan verse afectadas.

Un estudio publicado en 2025 en la revista Science analizó el funcionamiento de este sistema entre los años 2021 y 2024 y concluyó que los teléfonos Android fueron capaces de detectar una media de 312 terremotos al mes y enviar unas 18 millones de alertas mensuales.

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