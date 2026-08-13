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Muere un anciano de 102 años tras ser empujado en un pub al pedir que bajasen la música

Se encontraba en un pub de Gales y murió por las heridas de la caída al pedirle a una banda de música que estaba dando un concierto que cesara la música.

Ambulancias, imagen de archivo

Ambulancias, imagen de archivo Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un anciano de 102 años ha muerto por las heridas sufridas tras ser empujado al suelo en un pub de Cwmbran, Gales, al pedir que bajaran la música debido a que estaba muy alta. El hombre, al subirse al escenario, le empujaron y cayó al suelo teniendo que ser trasladado al hospital.

Un familiar suyo, lo describió como "uno de esos personajes de barra". Doce días después, ha fallecido por las heridas. La policía de Cwmbran confirmó su muerte sin dar más detalles, aunque precisó que un hombre de 56 años está detenido como sospechoso de la agresión.

"Entendemos el interés público en este incidente", confirmó la policía, pero queremos recordar al público que hay una investigación en marcha y que hay una familia que ahora mismo está procesando el dolor de haber perdido a uno de los suyos", razón por la cual pidió evitar "comentarios especulativos", sobre todo a través de las redes.

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Otro hombre ha muerto en el hospital días después de que su bungaló explotase. La presunta explosión de gas destruyó la vivienda situada en Cobb Hall Road, en Newton Longville, un pueblo cercano a Milton Keynes, Reino Unido. El hombre de 60 años fue trasladado al hospital donde recibió tratamiento por sus heridas.

El inspector Philip Turner-Robson informó de que se trata de un suceso trágico y "nuestros pensamientos están con la familia y los amigos del hombre en estos momentos tan difíciles."

La policía de Thames Valley está llevando a cabo una investigación forense sobre las circunstancias que rodearon la explosión y el derrumbe del edificio, en colaboración con la Dirección de Salud y Seguridad Laboral.

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