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Crece el miedo ante posibles secuestros de menores en Venezuela: "Ayer se llevaron a dos niños"

Aumenta el temor ante las primeras desapariciones de niños en las zonas improvisadas para las familias con menores de edad.

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Familias con niños en tiendas de campaña temen por la seguridad de sus hijos | Antena 3 Noticias

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Pepe Ribas
Publicado:

Crece el temor al secuestro de niños en las zonas improvisadas para establecer a las familias con niños muy pequeños tras los terremotos en Venezuela. Estas familias se han visto obligadas a buscar un sitio a salvo para sus hijos y ahora tienen miedo de que alguien pueda intentar arrebatarles a sus hijos más pequeños. Una de las madres que vive con sus hijos en una tienda de campaña de forma temporal expresa su preocupación por esta situación alarmante:" Ayer se llevaron a dos niños, uno lograron recuperarlo y el otro no apareció".

Las autoridades, en alerta

Agentes locales del país sudamericano han devuelto un varón menor de edad a su primogénita tras una larga agonía sin conocer el paradero del niño. Incluso con la presencia de agentes en la zona muchas familias siguen preocupadas e inseguras ante el riesgo de que sus hijos puedan ser secuestrados: "Estoy muy pendiente porque ya se han llevado a varios niños de aquí"- contaba asustada la madre de un niño menor de edad.

La atención psicológica, una prioridad

Para poder hacer frente a esta situación de incertidumbre se han desplegado equipos de atención psicológica para trabajar en el terreno con las familias y los más pequeños de la casa: "Evaluamos y damos muchos juegos que es el lenguaje primordial de los niños"- así lo explica una de las trabajadoras sociales ubicadas en la zona. Con esta labor se consigue que los niños y sus familiares puedan desconectar por un momento de la situación de incertidumbre en la que se encuentran y puedan despejar la cabeza de la mala situación provocada por los terremotos.

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