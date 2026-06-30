venezuela
Crece el miedo ante posibles secuestros de menores en Venezuela: "Ayer se llevaron a dos niños"
Aumenta el temor ante las primeras desapariciones de niños en las zonas improvisadas para las familias con menores de edad.
Publicidad
Crece el temor al secuestro de niños en las zonas improvisadas para establecer a las familias con niños muy pequeños tras los terremotos en Venezuela. Estas familias se han visto obligadas a buscar un sitio a salvo para sus hijos y ahora tienen miedo de que alguien pueda intentar arrebatarles a sus hijos más pequeños. Una de las madres que vive con sus hijos en una tienda de campaña de forma temporal expresa su preocupación por esta situación alarmante:" Ayer se llevaron a dos niños, uno lograron recuperarlo y el otro no apareció".
Las autoridades, en alerta
Agentes locales del país sudamericano han devuelto un varón menor de edad a su primogénita tras una larga agonía sin conocer el paradero del niño. Incluso con la presencia de agentes en la zona muchas familias siguen preocupadas e inseguras ante el riesgo de que sus hijos puedan ser secuestrados: "Estoy muy pendiente porque ya se han llevado a varios niños de aquí"- contaba asustada la madre de un niño menor de edad.
La atención psicológica, una prioridad
Para poder hacer frente a esta situación de incertidumbre se han desplegado equipos de atención psicológica para trabajar en el terreno con las familias y los más pequeños de la casa: "Evaluamos y damos muchos juegos que es el lenguaje primordial de los niños"- así lo explica una de las trabajadoras sociales ubicadas en la zona. Con esta labor se consigue que los niños y sus familiares puedan desconectar por un momento de la situación de incertidumbre en la que se encuentran y puedan despejar la cabeza de la mala situación provocada por los terremotos.
Más Noticias
- Última hora de los terremotos en Venezuela en directo: Ascienden a 19 los españoles muertos y a 131 los desaparecidos
- Rescatan a un niño de 12 años tras seis días bajo los escombros del terremoto en Venezuela
- La disputa por la custodia de un bebé estaría detrás del tiroteo que deja seis muertos en Alemania
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad