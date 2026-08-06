Muere una niña de tres años tras quedar atrapada en una cocina de juguete

Una niña de tres años ha fallecido en Florida después de permanecer cuatro días en estado crítico tras quedar atrapada en una cocina de juguete mientras se encontraba en casa de su niñera. El suceso ocurrió el pasado 23 de julio en Boynton Beach y la menor, identificada por sus familiares como Briella, murió el 27 de julio en un hospital, según el canal Fox News.

La menor estuvo cuatro días en estado crítico

Los servicios de emergencia acudieron a una vivienda de la urbanización Meadows of Boynton Beach tras recibir el aviso de que una niña no respiraba. Los agentes iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación antes de que la menor fuera trasladada a un centro hospitalario, donde finalmente murió. Según la investigación policial, la niñera había salido de la vivienda y dejó a los menores al cuidado de su pareja. Mientras los niños jugaban en la planta baja, el adulto permanecía en el piso superior y bajaba periódicamente para comprobar que todo estaba en orden y llevarles comida. En una de esas revisiones encontró a Briella con la cabeza atrapada en el interior de la cocina de juguete.

La Policía mantiene abierta la investigación

La Policía cree que la menor quedó atrapada cuando intentaba recuperar varios juguetes que habían caído dentro del mueble. Tras encontrarla, el adulto logró liberarla y comenzó a practicarle maniobras de reanimación hasta la llegada de los equipos de emergencia. Por el momento, las autoridades no han presentado cargos y mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

La familia, en búsqueda de fondos para el funeral y el homenaje

En una campaña de recaudación de fondos creada tras su fallecimiento, la familia recordó a la pequeña como "una luz brillante en la vida de muchas personas". La recaudación tiene como objetivo ayudar a la familia a afrontar los gastos del funeral y del homenaje mientras supera la pérdida de la menor.