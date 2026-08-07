Una mujer logra el récord mundial con una melena de 2,71 metros tras casi una década sin cortarse el pelo

La india Renu Dhariyal ha sido reconocida por Guinness World Records como la mujer viva con el cabello más largo del planeta, después de que su melena alcanzara una longitud oficial de 271,50 centímetros, una marca que la sitúa por delante de cualquier otra persona en la actualidad.

La medición fue realizada y certificada en la ciudad de Haldwani, situada en el estado de Uttarakhand, en el norte de la India. Con este registro, Dhariyal supera a la anterior poseedora del récord, la ucraniana Aliia Nasyrova, cuyo cabello medía 257,33 centímetros.

Lleva nueve años sin cortarse el pelo

"Llevo dejándome crecer el pelo de forma continua desde 2015. En la cultura india, el pelo largo se considera un símbolo de extrema belleza y tradición", explicó Dhariyal a Guinness. Según relató, comenzó a dejarlo crecer de manera ininterrumpida en 2015, impulsada tanto por una decisión personal como por el valor cultural que el cabello largo tiene en la tradición india, donde suele asociarse con la belleza, la feminidad y el cuidado personal.

Además de ostentar este singular récord, Dhariyal crea contenido para redes sociales, donde comparte consejos relacionados con el cuidado capilar. Afirma que el estado de su melena se debe a una rutina basada exclusivamente en ingredientes naturales, ya que elabora en casa sus propios champús y aceites. La creadora asegura que evita utilizar productos con componentes químicos y apuesta por remedios tradicionales.

En la India es habitual recurrir a aceites naturales como el de coco, sésamo o amla para fortalecer e hidratar el cabello, una práctica inspirada en la tradición ayurvédica que forma parte de los hábitos cotidianos de muchas familias.

La impresionante longitud de su cabello, que se aproxima a los tres metros, resulta especialmente llamativa si se compara con la estatura del estadounidense Robert Wadlow, considerado el hombre más alto de la historia, que medía 272 centímetros.

Renu Dhariyal espera que este reconocimiento internacional no solo destaque su logro personal, sino que también contribuya a dar mayor visibilidad a su región natal, ubicada a los pies del Himalaya, y atraiga la atención de personas de todo el mundo hacia su comunidad y sus tradiciones.