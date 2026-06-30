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Las armas que los rescatistas utilizan en Venezuela para escuchar si hay vida bajo los escombros: "¿Ves la luz?"

Los perros, la maquinaria pesada y la tecnología son los grandes aliados de los rescatistas en las difíciles labores de rescates entre los escombros. Decenas de personas han sido rescatadas gracias a la fundamental labor de estas armas que sirven para que los rescatistas den con supervivientes mucho más rápido.

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Las armas de los héroes rescatistas: Los otros héroes | Noticias

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Daniel Herrero
Publicado:

Se ha hecho viral el angustioso rescate a un niño de 12 años atrapado bajo los escombros. Los rescatistas de República Dominicana le han localizado gracias a una cámara introducida entre los escombros: "Carlos, mueve los los pies, ábrelos". Para poder ubicar cómo está posicionado, hablan con él: "¿Tú ves la luz? Escúchame, ¿Ves la luz, verdad que sí?". A lo que Carlos, atrapado entre los escombros, responde: "Siento como la cámara está tocando mi pie". Ese instante, se vive como un momento de esperanza: "Vamos a continuar Carlos, vamos a descubrir para sacarte oíste". Hace que el esfuerzo de intentarlo ya valga la pena: "Sigue confiando que Dios está contigo ahí".

La tecnología, clave

Los equipos de rescate utilizan la tecnología con un objetivo claro. Así de tajante lo define uno de los rescatistas que viaja de Canarias a Venezuela: "Intentar escuchar si hay vida debajo de las estructuras". Para ello, usan medios como estas cámaras endoscópicas, que van unidas a un cable que llega a medir hasta 30 metros. Los rescatistas describen lo mucho que les ayuda: "Lo interesante es que tenemos una visual 360º".

El papel de los perros

Al igual que los perros, que también son los héroes de esta tragedia. Para los rescatistas de la UME, las 8 unidades caninas son fundamentales para ayudarles a buscar supervivientes: "Venga chicho va, venga muy bien sigue". Los perros acompañan a los rescatistas en todo momento. Su trabajo consiste en acotar las zonas de búsqueda.

Maquinaria pesada

Una vez localizan a alguna persona con vida, la maquinaria pesada ayuda a los equipos de rescate a perforar los grandes bloques de escombros en busca de supervivientes. Desde taladradoras, hasta grúas. Material indispensable para que los rescatistas puedan realizar sus labores lo más fácil y rápido posible. Además, cada vez es más necesario aligerar las labores de rescate, ya que después de 6 días desde que ocurrió el terremoto, la esperanza de vida de las personas que puedan seguir vivas entre los escombros se ve reducida drásticamente.

Los perros, la maquinaria pesada, la tecnología y los rescatistas. Todos juntos, codo con codo, son el mejor equipo en esta batalla contra el reloj.

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