Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

eeuu

El hijo de Joe Biden revela que el cáncer de su padre es "muy doloroso" y "debilitante"

El cáncer de próstata que padece el expresidente de Estados Unidos se ha extendido a los huesos y le provoca fuertes dolores, según ha revelado su hijo

Joe Biden

Joe Biden EFE

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

El hijo del expresidente de Estados Unidos Joe Biden, Hunter Biden, ha asegurado que el cáncer de próstata que padece su padre es "muy doloroso" y "muy debilitante", después de que la enfermedad se haya extendido a otras partes de su cuerpo.

Hunter Biden ha hablado del estado de salud del exmandatario, de 83 años, durante una entrevista con la cadena británica BBC emitida este viernes, en la que se ha mostrado emocionado al abordar la enfermedad de su padre.

"El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y más allá", ha explicado Hunter, que ha reconocido que la situación resulta "muy triste" para la familia. Según ha señalado, la enfermedad causa a Biden importantes dolores y resulta debilitante en distintos aspectos.

Hunter ha destacado, no obstante, el papel que su padre continúa desempeñando dentro de la familia y ha asegurado que sigue siendo su principal referente. También ha afirmado que desearía que el expresidente se quejara más de los efectos de la enfermedad.

Joe Biden anunció en mayo de 2025, pocos meses después de abandonar la Casa Blanca, que había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata con metástasis ósea. La enfermedad fue clasificada con una puntuación de Gleason de 9, correspondiente a un cáncer de alto grado.

Pese a la enfermedad, el expresidente ha mantenido cierta presencia pública y continúa pronunciándose sobre asuntos políticos y sociales, según ha explicado su hijo.

Biden ocupó la Presidencia de Estados Unidos entre 2021 y 2025 y durante la última etapa de su mandato afrontó numerosas dudas sobre su edad y su capacidad para continuar en el cargo. Finalmente abandonó su candidatura a la reelección en 2024 después de su cuestionada actuación en el debate frente a Donald Trump, quien acabaría sucediéndole en la Casa Blanca.

Durante la entrevista, Hunter Biden también se ha referido al indulto que recibió de su padre antes de que este abandonara la Presidencia y ha reconocido que la decisión tuvo consecuencias negativas para su legado, aunque se ha mostrado agradecido por ella.

Al menos 12 detenidos y 5 heridos en las manifestaciones de Argentina contra un proyecto de ley sobre los desalojos

Manifestaciones en Argentina.

Publicidad

Mundo

Joe Biden

El hijo de Joe Biden revela que el cáncer de su padre es "muy doloroso" y "debilitante"

Bomberos trabajan en el lugar donde ocurrió el accidente de un helicóptero este sábado, en el Bosque de Tijuca, en Río de Janeiro

Cuatro muertos al estrellarse un helicóptero en una zona boscosa

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella

Así es Abelardo de la Espriella, el abogado mediático que promete transformar Colombia

La india Renu Dhariyal reconocida este viernes como la mujer con el pelo más largo del mundo
RÉCORD GUINNESS

Una mujer logra el récord mundial con una melena de 2,71 metros tras casi una década sin cortarse el pelo

Pánico en una escuela tailandesa durante un tiroteo
Tiroteo

Así se vivió desde dentro el tiroteo en una escuela de Tailandia: alumnos escondidos bajo los pupitres y pasillos tomados por el pánico

Crisis migratoria en Ceuta
Desinformación rusa

Bruselas investiga si Rusia lanzó una campaña de desinformación aprovechando la crisis de Ceuta

La Comisión Europea sostiene que canales vinculados al Kremlin amplificaron la crisis migratoria mediante mensajes sobre un supuesto fracaso de las políticas migratorias comunitarias.

Putin
OTAN

La inteligencia de EE.UU. cree que Putin podría poner a prueba a la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado

Según The Wall Street Journal, los servicios de inteligencia estadounidenses consideran que Rusia podría intentar poner a prueba la unidad de la Alianza con acciones contra un país miembro en los próximos años.

Patitos de goma

¡Al agua pato! Así es la carrera benéfica que ha recaudado medio millón de euros

Vehículo afectado

Al menos dos muertos y 13 heridos tras la explosión de una bomba en un minibús cerca de Damasco

Lechuga

¿Cuáles son los síntomas del brotes de ciclosporiasis que provoca "diarrea explosiva" y por la que han muerto dos personas?

Publicidad