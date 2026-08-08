El hijo de Joe Biden revela que el cáncer de su padre es "muy doloroso" y "debilitante"

El hijo del expresidente de Estados Unidos Joe Biden, Hunter Biden, ha asegurado que el cáncer de próstata que padece su padre es "muy doloroso" y "muy debilitante", después de que la enfermedad se haya extendido a otras partes de su cuerpo.

Hunter Biden ha hablado del estado de salud del exmandatario, de 83 años, durante una entrevista con la cadena británica BBC emitida este viernes, en la que se ha mostrado emocionado al abordar la enfermedad de su padre.

"El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y más allá", ha explicado Hunter, que ha reconocido que la situación resulta "muy triste" para la familia. Según ha señalado, la enfermedad causa a Biden importantes dolores y resulta debilitante en distintos aspectos.

Hunter ha destacado, no obstante, el papel que su padre continúa desempeñando dentro de la familia y ha asegurado que sigue siendo su principal referente. También ha afirmado que desearía que el expresidente se quejara más de los efectos de la enfermedad.

Joe Biden anunció en mayo de 2025, pocos meses después de abandonar la Casa Blanca, que había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata con metástasis ósea. La enfermedad fue clasificada con una puntuación de Gleason de 9, correspondiente a un cáncer de alto grado.

Pese a la enfermedad, el expresidente ha mantenido cierta presencia pública y continúa pronunciándose sobre asuntos políticos y sociales, según ha explicado su hijo.

Biden ocupó la Presidencia de Estados Unidos entre 2021 y 2025 y durante la última etapa de su mandato afrontó numerosas dudas sobre su edad y su capacidad para continuar en el cargo. Finalmente abandonó su candidatura a la reelección en 2024 después de su cuestionada actuación en el debate frente a Donald Trump, quien acabaría sucediéndole en la Casa Blanca.

Durante la entrevista, Hunter Biden también se ha referido al indulto que recibió de su padre antes de que este abandonara la Presidencia y ha reconocido que la decisión tuvo consecuencias negativas para su legado, aunque se ha mostrado agradecido por ella.