María Corina Machado denuncia que el cierre del espacio aéreo impide su vuelta a Venezuela

María Corina Machado ha asegurado hoy desde Panamá que el cierre del espacio aéreo venezolano está impidiendo su regreso a Venezuela, donde tenía previsto participar en las tareas de apoyo a los afectados por los terremotos que han sacudido varias zonas del país. A través de un mensaje que ha difundido en sus redes sociales, la dirigente opositora ha sostenido que la medida adoptada por las autoridades venezolanas no solo afecta su vuelta, sino también el de numerosos ciudadanos que quieren colaborar con la atención de la emergencia.

Según ha explicado, la restricción también estaría dificultando la llegada de equipos internacionales de rescate y el trabajo de periodistas desplazados para informar sobre la situación. "El régimen quiere impedir mi regreso a Venezuela, así como el de muchos compatriotas que desean ir a ayudar", ha dicho Machado. En el mismo mensaje ha añadido que también se ha intentado bloquear "la generosa labor de miles de ciudadanos que distribuyen alimentos y medicinas", además de detener el viaje de especialistas en rescate que permanecen en distintos aeropuertos a la espera de autorización para poder entrar en el país.

Corina Machado acusa al Gobierno venezolano

La líder opositora también ha denunciado que las autoridades buscan limitar la cobertura informativa de la crisis. En ese sentido, ha comentado que obstaculizar el trabajo de los medios de comunicación y restringir la circulación de información durante una situación de emergencia puede agravar las consecuencias para la población. "Bloquear y manipular la información en situaciones como esta genera aún más víctimas", ha manifestado.

Machado ha explicado que su intención es acompañar a las familias afectadas por los terremotos, participar en las labores de asistencia y colaborar en la coordinación de iniciativas ciudadanas destinadas a atender las necesidades más urgentes de las personas damnificadas. Sus declaraciones se producen mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria en las zonas afectadas, una emergencia que ha movilizado a organizaciones civiles y a distintos sectores de la sociedad.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones realizadas por Machado respecto al cierre del espacio aéreo. Tampoco sobre las restricciones denunciadas para el ingreso de equipos internacionales de ayuda, periodistas y ciudadanos que buscan participar en las labores de asistencia tras la emergencia.

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