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Al menos dos muertos y 13 heridos tras la explosión de una bomba en un minibús cerca de Damasco

Por el momento, las autoridades no han determinado oficialmente si la explosión responde a un atentado.

Vehículo afectado

Al menos dos muertos y 13 heridos tras la explosión de una bomba en un minibús cerca de Damasco | Antena3.com

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Al menos dos personas han fallecido y otras 13 han resultado heridas, después de que una bomba explotara este jueves en el interior de un minibús en la localidad de Jaramana, situada en las afueras de Damasco, según han informado los medios estatales sirios.

La explosión, que provocó momentos de pánico entre los vecinos y dañó parte de la vía donde se encontraba el vehículo, habría sido causada por un artefacto explosivo colocado dentro del minibús, según las primeras investigaciones.

La televisión estatal Al Ijbariya, citando a la Defensa Civil siria, confirmó el fallecimiento de dos personas, mientras que la agencia oficial SANA señaló, a través del Ministerio de Salud, que otras 13 víctimas sufrieron heridas de distinta consideración.

Tras el suceso, los servicios de emergencia activaron el máximo nivel de alerta, y movilizaron a varios equipos sanitarios para atender a los afectados y trasladarlos a hospitales de la zona.

Por el momento, las autoridades no han determinado oficialmente si la explosión responde a un atentado, y ningún grupo ha asumido la autoría de los hechos.

Otras explosiones en julio

Este nuevo episodio de violencia se produce semanas después de varios ataques registrados en la capital siria. A comienzos de julio, dos explosiones en el centro de Damasco dejaron un muerto y 36 heridos durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron. El Ministerio del Interior atribuyó aquellos ataques a miembros del grupo terrorista Estado Islámico (EI), una organización contra la que las nuevas autoridades sirias mantienen una amplia operación desde la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

En el marco de esa ofensiva, el Gobierno sirio aseguró recientemente haber detenido a 235 presuntos integrantes del Estado Islámico, y haber frustrado siete atentados en distintas provincias del país durante los últimos tres meses.

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