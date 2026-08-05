Hallan muerta a una niña de dos años horas después de desaparecer

La desaparición de una niña de dos años en el estado de Texas ha terminado en tragedia. La menor, identificada como Aryana Trevino Martinez, fue hallada sin vida en un arroyo situado a unos 500 metros de su vivienda, en San Antonio, pocas horas después de que las autoridades activaran una alerta Amber para tratar de localizarla.

La pequeña fue vista por última vez sobre las 19:45 horas del domingo y la denuncia por su desaparición movilizó a los servicios de emergencia y a decenas de vecinos, que se sumaron a las labores de búsqueda. La alerta fue cancelada tras el hallazgo del cuerpo.

Un vecino encontró a la menor

El cuerpo de la niña fue localizado hacia la medianoche por Uriel Ramírez, un joven de 22 años que participaba en el dispositivo de búsqueda junto a otros residentes del barrio.

Su madre, Anna Marie Ramírez, explicó que las altas hierbas dificultaban la búsqueda, aunque su hijo continuó inspeccionando la zona hasta subir a unas rocas desde donde divisó a la menor en el agua.

"En cuanto miró dijo que había visto el cuerpo y se lanzó sin dudarlo. La cogió y la llevó hasta donde estábamos todos", relató entre lágrimas.

El propio Uriel recordó el momento del hallazgo: "No puedo describirlo con palabras. Era como un ángel y algo me llevó directamente hasta ella".

La investigación continúa abierta

Las autoridades todavía no han confirmado la causa de la muerte. La Policía de San Antonio investiga cómo la niña logró abandonar la vivienda y llegar hasta el arroyo. Las primeras pesquisas apuntan a que las cámaras de vigilancia captaron a la menor caminando en dirección al cauce antes de desaparecer.