Así se vivió desde dentro el tiroteo en una escuela de Tailandia: alumnos escondidos bajo los pupitres y pasillos tomados por el pánico

Las imágenes grabadas desde el interior de una escuela de Tailandia muestran el pánico vivido por los alumnos durante el tiroteo en el que un menor de 14 años mató a cinco profesores, hirió a más de una veintena de personas y después se quitó la vida.

El ataque tuvo lugar en uno de los institutos más prestigiosos del país. Antes de llegar al centro educativo, el adolescente habría asesinado también a sus abuelos y, según las primeras informaciones, utilizó una pistola de 9 milímetros que pertenecía a su abuelo.

En uno de los vídeos, grabado dentro de las aulas con un teléfono móvil, se puede ver a varios estudiantes escondidos bajo los pupitres tras escuchar los primeros disparos. En un primer momento, algunos llegaron a confundir el sonido con petardos, hasta que la situación dentro del aula comenzó a convertirse en una escena de terror.

Las imágenes muestran a los menores agachados, en silencio y tratando de protegerse mientras el atacante avanzaba por el centro. En otra grabación, captada desde la distancia, se ve al tirador corriendo por los pasillos con el arma en la mano.

Entre el miedo y la confusión

En medio del caos, los docentes consiguieron organizar la evacuación de los alumnos y mantenerlos a salvo hasta la llegada de la Policía. Los estudiantes permanecieron escondidos en las aulas hasta que los agentes pudieron acceder al edificio y comenzar el desalojo.

La Policía persiguió al atacante por el interior del recinto escolar. Según las primeras informaciones, el menor acabó quitándose la vida al llegar a un callejón sin salida.

Mientras tanto, en el exterior, los servicios de emergencia atendieron a más de 20 heridos. Algunos alumnos presentaban lesiones en distintas zonas del cuerpo, como la espalda, el pecho o los brazos, y fueron asistidos por las ambulancias desplazadas hasta el lugar.

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