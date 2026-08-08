Así es Abelardo de la Espriella, el abogado mediático que promete transformar Colombia

Abelardo de la Espriella ha convertido su primer discurso como presidente de Colombia en una declaración de intenciones. El nuevo mandatario, que llega al poder sin haber ocupado antes un cargo político, ha anunciado un giro radical en la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico, con el fin del diálogo con los grupos armados, las fumigaciones contra los cultivos de cocaína y la construcción de «megacárceles» para los delincuentes considerados más peligrosos, siguiende el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Figura en los medios de comunicación

Abogado, empresario y habitual de los medios de comunicación, De la Espriella construyó su notoriedad lejos de las instituciones. Durante años ejerció como penalista y participó en algunos de los casos más mediáticos de Colombia. Su presencia constante en televisión y redes sociales terminó convirtiéndole en un personaje público antes incluso de dar el salto a la política.

Ahora, bajo el sobrenombre de ‘El Tigre’, pretende trasladar esa imagen de firmeza a la Presidencia. "La opción del diálogo está completamente agotada", afirmó durante su primer discurso, en referencia a las negociaciones mantenidas en los últimos años con guerrillas y organizaciones criminales.

Lucha contra los narcos

Su apuesta contra el narcotráfico incluye recuperar la fumigación de los cultivos ilícitos con herbicidas que, según ha defendido, no dañarán la salud ni el medioambiente. De la Espriella promete reforzar la capacidad del Estado frente a las organizaciones criminales y ofrece a sus integrantes la opción de someterse a la ley o enfrentarse a la fuerza pública.

De Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella, un cambio radical en la política colombiana

Su llegada representa además un nuevo giro a la derecha en Colombia. El presidente ha mostrado afinidad con Donald Trump y con otros líderes conservadores de la región como el argentino, Javier Milei, mientras sus adversarios le sitúan en la ultraderecha y cuestionan sus vínculos con Estados Unidos.

A ese perfil político se suma una dimensión religiosa. Convertido al catolicismo hace pocos años, De la Espriella ha incorporado los valores conservadores y la defensa de la familia a su discurso.

Investidura por primera vez lejos de Bogotá

Su investidura, celebrada excepcionalmente en Cali y no en Bogotá, simboliza también su intención de romper con las formas tradicionales de hacer política y acercar el poder a las regiones.

A sus 48 años, el antiguo abogado de los casos más mediáticos afronta ahora su mayor desafío: convertir el discurso de ‘El Tigre’ en la política de un país de más de 50 millones de habitantes.

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