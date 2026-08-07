La inteligencia de EE.UU. cree que Putin podría poner a prueba a la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría tratar de poner a prueba la capacidad de respuesta de la OTAN mediante un ataque limitado contra alguno de los países de la Alianza Atlántica. Así lo publica The Wall Street Journal, que cita evaluaciones elaboradas por agencias de inteligencia y fuentes gubernamentales estadounidenses.

Los informes contemplan distintos escenarios que van desde ciberataques hasta operaciones llevadas a cabo por grupos armados no identificados o incluso una incursión terrestre de pequeña escala en el flanco oriental de la OTAN. El objetivo, según esas valoraciones, sería medir la reacción de los aliados y tratar de fracturar la unidad del bloque.

Hasta hace unos meses, la evaluación de Washington era distinta. Los analistas consideraban que Rusia evitaría cualquier acción contra un país aliado mientras mantuviera abierta la guerra en Ucrania. Sin embargo, esa percepción ha cambiado durante este año.

La presión sobre Moscú

De acuerdo con la información publicada por The Wall Street Journal, la evolución del conflicto en Ucrania ha influido en ese cambio de criterio. Los ataques con drones ucranianos están afectando a infraestructuras militares y energéticas rusas, mientras las fuerzas de Moscú avanzan con dificultades y acumulan bajas.

Las fuentes consultadas por el diario sostienen que un Kremlin bajo presión podría optar por elevar la tensión fuera del frente ucraniano para intentar modificar el equilibrio estratégico y poner en duda el compromiso de defensa colectiva de la OTAN.

Heather Conley, investigadora del American Enterprise Institute, explica al periódico que "la incógnita reside en cómo respondería Estados Unidos en ese caso. Siempre ha sido un objetivo (de Rusia) cuestionar la credibilidad de la OTAN y separar a Estados Unidos de sus aliados".

Preocupación por la capacidad militar

La publicación coincide además con otro informe que alerta sobre la reducción de determinadas reservas de armamento en Estados Unidos y otros países aliados. Entre el material señalado figuran misiles de precisión de largo alcance, sistemas tácticos del Ejército y misiles antiaéreos Stinger, cuyo uso se ha incrementado por el apoyo militar a Ucrania y por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Según las fuentes citadas por el diario estadounidense, cualquier movimiento ruso sería más probable entre este otoño y 2029. Aunque una incursión terrestre sigue considerándose un escenario de baja probabilidad, los analistas sostienen que el riesgo podría aumentar con el paso del tiempo.