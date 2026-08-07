Bruselas investiga si Rusia lanzó una campaña de desinformación aprovechando la crisis de Ceuta

Antes de que miles de migrantes cruzaran la frontera de Ceuta, la actividad en redes sociales apenas mostraba movimientos anómalos. Sin embargo, a partir del 30 de julio, coincidiendo con la difusión de las primeras imágenes de las llegadas masivas, la conversación cambió por completo. Según la Comisión Europea, canales vinculados a Rusia comenzaron entonces a amplificar la crisis migratoria mediante una campaña de desinformación que presentaba la situación como la prueba de un supuesto fracaso de las políticas migratorias de la Unión Europea.

Bruselas asegura que dispone de indicios de que medios controlados por el Estado ruso, canales diplomáticos y otras fuentes afines al Kremlin difundieron y amplificaron este relato en distintas plataformas digitales. El objetivo de la investigación es determinar si existió una estrategia coordinada para aprovechar la crisis migratoria con fines de desinformación e influencia.

Investigación en marcha

La Comisión Europea ha encargado el análisis de esta posible operación a varios organismos comunitarios. Entre ellos se encuentran la Europol y el Servicio Europeo de Acción Exterior, que trabajan para esclarecer el alcance de la campaña y el posible papel de Moscú en la difusión de estos contenidos.

Bruselas insiste en que, hasta el momento, las evidencias apuntan a que la amplificación comenzó únicamente después de que trascendieran las imágenes de la entrada masiva de migrantes, sin que se detectara una actividad similar en los días previos.

Herramientas contra la desinformación

La Unión Europea recuerda que cuenta con distintos mecanismos para responder a campañas de desinformación que puedan afectar a la seguridad pública o al funcionamiento de sus instituciones. Entre ellos figura la posibilidad de activar un protocolo específico frente a las grandes plataformas digitales.

Ese mecanismo permite que, cuando exista una amenaza grave, un Estado miembro solicite a la Comisión Europea la puesta en marcha de una actuación coordinada para exigir a las plataformas que evalúen y mitiguen los riesgos derivados de la difusión de contenidos.

No obstante, Bruselas precisa que, por el momento, España no ha solicitado formalmente la activación de este procedimiento extraordinario.

Vigilancia ante el 15 de agosto

Mientras continúa la investigación, la Comisión Europea mantiene una vigilancia reforzada sobre la actividad en redes sociales. El motivo es el 15 de agosto, una fecha que las autoridades consideran especialmente sensible ante la posibilidad de que se produzca un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta.

El objetivo, según Bruselas, es detectar con rapidez posibles campañas de desinformación que intenten aprovechar un nuevo episodio migratorio para difundir narrativas falsas o manipuladas y evitar que vuelvan a amplificarse como ocurrió tras la crisis registrada a finales de julio.

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