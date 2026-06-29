Terremotos Venezuela
Así trabaja la UME en Venezuela: "Nuestro objetivo es salvar el máximo número de vidas"
Más de medio centenar de efectivos de la UME y unidades caninas se han desplazado a Venezuela para participar en el operativo de emergencia por los terremotos que han asolado el país y concretamente a La Guaira, la zona cero de los seísmos.
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España ha desplazado a Venezuela 65 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate. Antonio Diosdado, cabo primero de la UME, ha querido dejar claro que la coordinación y colaboración del resto de países en la ayuda internacional a Venezuela, tiene un objetivo: "Salvar el máximo número posible de vidas humanas". Además, ha señalado que allá donde hace falta trabajo técnico, con perros o de retirada de escombros, se manda a los equipos que tienen esas capacidades para "así conseguir llegar lo antes posible a la víctima".
España al rescate
El cabo primero la Unidad Militar de Emergencia ha manifestado que tres días después de haber llegado a Venezuela la UME sigue realizando labores de búsqueda y rescate y acudiendo a todos los lugares donde hay indicios de que haya alguien con vida .El cabo primero de la UME ha indicado que en el centro de coordinación de la emergencia, la UME aporta a dos oficiales de enlaces que se coordinan para llevar las herramientas y los equipos de trabajo donde más falta hacen. Incluso, el Ejecutivo ha desplazado material de primera necesidad para apoyar todo tipo de operaciones sobre el terreno y mantiene en el país vinotinto personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El Gobierno, volcado con Venezuela
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha recordado que el Ejecutivo ha movilizado un millón de euros con la meta de reducir el impacto devastador que han tenido los terremotos en el país sudamericano. Además ha señalado que la Embajada de España y toda la red consular siguen trabajando para poder atender a la comunidad española residente en Venezuela.
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