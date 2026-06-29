La angustia de Jessica, con 11 familiares atrapados en Venezuela: "Que nos digan que les han sacado con vida"

La tragedia del terremoto en Venezuela se vive también a miles de kilómetros de distancia. En España, cientos de venezolanos siguen pendientes del teléfono, de los listados de desaparecidos y de cualquier mensaje que pueda llegar desde las zonas afectadas. Entre ellos está Jessica, que vive en Marín, en Pontevedra, pero mantiene el corazón y la mirada puestos en su país.

Jessica tiene 11 familiares atrapados bajo un edificio derrumbado. Desde España, la espera se ha convertido en una angustia constante. "Solo han podido rescatar tres cuerpos", lamenta, mientras insiste en que su única esperanza es recibir una llamada que cambie el rumbo de estos días de incertidumbre: "Que nos digan que les han sacado con vida".

Como ella, muchas familias venezolanas residentes en España tratan de localizar a sus seres queridos entre la confusión, la falta de comunicaciones y los listados de víctimas y desaparecidos que se actualizan con dificultad. "Los venezolanos siempre hemos sido un pueblo de esperanza", afirma Jessica, aferrada a la posibilidad de que todavía haya supervivientes entre los escombros.

La situación se repite entre otros compatriotas. Es el caso de Leila, que también busca noticias de amigos y conocidos desaparecidos tras el seísmo. "Te metes en los listados y hay personas y personas", explica. La magnitud de la tragedia, asegura, resulta difícil de asumir desde la distancia. "De verdad, es bastante doloroso", añade.

Leila relata que muchos de sus amigos siguen desaparecidos y habla de escenas especialmente duras, como la de una fiesta infantil que quedó sepultada bajo los escombros. "Había una fiesta de niños y aún no los han sacado", cuenta, reflejando la desesperación de quienes esperan información sobre sus familiares.

Uno de los principales problemas es precisamente la falta de comunicación con las zonas afectadas. Muchos puntos permanecen incomunicados, sin electricidad, sin cobertura y sin servicio de internet, lo que dificulta conocer el estado real de las víctimas y avanzar en la identificación de desaparecidos. "Hay poca comunicación porque hay muchos sitios incomunicados, sin luz, no hay servicio de internet", explican los afectados.

Mientras tanto, en España, las organizaciones de ayuda están recibiendo numerosas donaciones para enviar a Venezuela. Ropa, alimentos, agua, medicamentos y material de primera necesidad se acumulan en distintos puntos de recogida, aunque ahora el reto es poder organizar y trasladar toda esa ayuda.

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