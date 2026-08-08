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Cuatro muertos al estrellarse un helicóptero en una zona boscosa

Cuatro personas han muerto este sábado al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en una zona boscosa de Río de Janeiro.

Bomberos trabajan en el lugar donde ocurrió el accidente de un helicóptero este sábado, en el Bosque de Tijuca, en Río de Janeiro

Bomberos trabajan en el lugar donde ocurrió el accidente de un helicóptero este sábado, en el Bosque de Tijuca, en Río de Janeiro EFE

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

Cuatro personas han muerto este sábado después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara en una zona boscosa de Río de Janeiro, según ha informado el Cuerpo de Bomberos local.

Las víctimas son el piloto de la aeronave y tres pasajeras, de acuerdo con un comunicado del organismo. Los cuerpos fueron localizados carbonizados y, por el momento, los fallecidos no han sido identificados.

El helicóptero cayó en un área natural de difícil acceso próxima a Vista China, uno de los miradores más conocidos de Río de Janeiro, desde el que se contemplan vistas panorámicas de la ciudad y del litoral.

El impacto provocó además un incendio en la zona del accidente, según muestran las imágenes difundidas por medios brasileños.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos especializados en la extinción de incendios para sofocar las llamas y participar en las tareas de emergencia.

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