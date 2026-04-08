El precio del petróleo se desploma más de un 12% hasta los 95 dólares tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

La jornada de este miércoles ha comenzado con una fuerte caída en los precios del crudo. El Brent se situaba en torno a los 95 dólares por barril tras perder más del 12% en el mercado de futuros de Londres. La caída se produjo horas después de conocerse que Estados Unidos e Irán han acordado detener las hostilidades durante las próximas dos semanas.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 7:00 h el barril de Brent para entrega en junio cotizaba en 95,53 dólares, un 12,55 % menos que en la sesión anterior. Durante la madrugada, el precio llegó a desplomarse hasta los 91,70 dólares, lo que supuso una caída momentánea cercana al 16 %.

El crudo de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), también cayó con fuerza. Tras el anuncio del acuerdo, se situó en 96,92 dólares el barril, un descenso del 14,19 %. De esta forma, tanto el Brent como el WTI rompieron con el nivel simbólico de los 100 dólares, un umbral que se había mantenido firme en las últimas semanas por la tensión geopolítica.

La tregua ha hecho que los mercados asiáticos comenzarán la jornada con importantes subidas. En Tokio, el Nikkei se disparó más de un 4 % en los primeros minutos. Gigantes como Toyota avanzaron un 3,1 %, Honda un 2,1 % y las empresas tecnológicas, como Advantest y Tokyo Electron, escalaron entre un 7 % y un 8 %. En Seúl, el Kospi sumó más de un 5 % y las acciones de Samsung y SK Hynix se revalorizaron un 7 % y un 9 %, respectivamente. Hong Kong y las bolsas chinas también siguieron la tendencia positiva, con subidas superiores al 2 %.

El pacto entre Washington y Teherán ha sido posible gracias a la mediación de autoridades paquistaníes. Según confirmó el presidente estadounidense, el acuerdo incluye la suspensión temporal de ataques contra infraestructuras iraníes y busca abrir una negociación.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, garantizó que durante esas dos semanas se permitirá un "paso seguro" de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta.

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