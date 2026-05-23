Una mujer de 50 años muere tras ser atacada por los pitbulls de su vecino

Jodi Cowan, una mujer de 50 años de Florida, ha fallecido tras ser atacada por dos pitbulls mientras caminaba por la calle con su perro pequeño. Testigos de los hechos, explicaron que los perros la persiguieron y la atacaron antes de que llegaran los servicios de emergencia. Fue su novio, Donnell Smith quien escuchó los gritos de auxilio de Cowan a lo lejos y la encontró gravemente herida tras el ataque. Cuando la alcanzó, la encontró tendida en un charco de sangre, con el cuerpo cubierto de mordeduras. Los perros regresaron e intentaron alejarla de él, pero Smith los ahuyentó con un cuchillo mientras intentaba detener la hemorragia con la otra mano. Cowan fue trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente.

Ya habían atacado previamente a otras personas

Los vecinos dijeron que los perros tenían antecedentes de comportamiento agresivo y que se habían presentado varias quejas al control de animales y a la oficina del sheriff antes del ataque. En declaraciones a FOX 35, los vecinos aseguraron que los perros solían estar afuera y que ya habían amenazado o atacado a otras personas del vecindario. Una vecina explicó que una vez quedó atrapada en su coche durante 30 minutos mientras los perros rodeaban su vehículo. Otro vecino detalló que recientemente había adquirido gas pimienta para protegerse y que había contactado al servicio de control de animales dos veces en el último mes.

Por ahora, los perros se encuentran bajo la custodia del servicio de control animal, mientras las autoridades investigan los hechos. Hasta el martes no se habían presentado cargos y la identidad del dueño de los perros no se ha revelado públicamente.

Según las leyes actualizadas de Florida sobre perros peligrosos, los dueños pueden enfrentarse a sanciones severas, incluidos cargos por delitos graves y penas de prisión, si los investigadores determinan que, a sabiendas, no tomaron las medidas necesarias para controlar a un perro con un historial documentado de agresividad.

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