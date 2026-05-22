Prenden fuego a un hospital en El Congo en pleno brote de ébola

Estados Unidos ha reforzado las medidas para evitar la entrada del ébola en su país. Por ello, ha restringido el acceso a todos los pasajeros con pasaporte no estadounidense que hayan estado en República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda en los últimos 21 días. El único aeropuerto habilitado para la llegada de vuelos procedentes de esos países africanos expuestos al ébola es el de Washington, pero solo podrán entrar al país ciudadanos estadounidenses.

Por el momento, solo un estadounidense ha dado positivo. Se trata de un médico que trabajaba en República Democrática de Congo. Washington envió un avión especial equipado para el traslado de pacientes con enfermedades contagiosas y fue trasladado a Alemania. Actualmente, se encuentra ingresado en el Hospital Charité de Berlín, que ya ha tratado a otros afectados por graves enfermedades infecciosas.

En África, por el momento, se contabilizan 139 muertos y más de 500 contagios. La Organización Mundial de la Salud cree que el virus ha estado circulando durante meses, pero que ha sido ahora cuando se ha detectado. Argumentan que este retraso en su detección se debe a tres factores fundamentalmente.

Se trata de una cepa inusual del virus que no tiene vacuna. Por otro lado, se originó en una zona rural con una deficiente infraestructura sanitaria para su detección. Y, por último, señalan que el conflicto étnico habría dificultado la realización de las pruebas necesarias.

Los hospitales africanos están incinerando los cuerpos de los pacientes fallecidos. Sin embargo, eso no ha sentado bien a todas las familias. Recientemente, una multitud incendió las tiendas de un hospital de campaña en el este de República Democrática del Congo.

Los causantes habrían sido familiares y allegados de un joven sospechoso de haber fallecido por ébola. Al parecer, el hospital se habría negado a entregarles el cuerpo para evitar que se propagara el virus ya que el cuerpo de un fallecido sigue siendo altamente infeccioso. Ahora, el hospital de Rwampar, de la provincia de Ituri, epicentro de la mayoría de casos, ha quedado bajo protección militar.