Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ébola

Prenden fuego a un hospital en El Congo en pleno brote de ébola

Estados Unidos restringe la entrada a extranjeros que hayan estado en República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda recientemente

Estados Unidos endurece sus medidas contra el ébola

Prenden fuego a un hospital en El Congo en pleno brote de ébola | Reuters

Publicidad

Pablo Caminero
Publicado:

Estados Unidos ha reforzado las medidas para evitar la entrada del ébola en su país. Por ello, ha restringido el acceso a todos los pasajeros con pasaporte no estadounidense que hayan estado en República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Uganda en los últimos 21 días. El único aeropuerto habilitado para la llegada de vuelos procedentes de esos países africanos expuestos al ébola es el de Washington, pero solo podrán entrar al país ciudadanos estadounidenses.

Por el momento, solo un estadounidense ha dado positivo. Se trata de un médico que trabajaba en República Democrática de Congo. Washington envió un avión especial equipado para el traslado de pacientes con enfermedades contagiosas y fue trasladado a Alemania. Actualmente, se encuentra ingresado en el Hospital Charité de Berlín, que ya ha tratado a otros afectados por graves enfermedades infecciosas.

En África, por el momento, se contabilizan 139 muertos y más de 500 contagios. La Organización Mundial de la Salud cree que el virus ha estado circulando durante meses, pero que ha sido ahora cuando se ha detectado. Argumentan que este retraso en su detección se debe a tres factores fundamentalmente.

Se trata de una cepa inusual del virus que no tiene vacuna. Por otro lado, se originó en una zona rural con una deficiente infraestructura sanitaria para su detección. Y, por último, señalan que el conflicto étnico habría dificultado la realización de las pruebas necesarias.

Los hospitales africanos están incinerando los cuerpos de los pacientes fallecidos. Sin embargo, eso no ha sentado bien a todas las familias. Recientemente, una multitud incendió las tiendas de un hospital de campaña en el este de República Democrática del Congo.

Los causantes habrían sido familiares y allegados de un joven sospechoso de haber fallecido por ébola. Al parecer, el hospital se habría negado a entregarles el cuerpo para evitar que se propagara el virus ya que el cuerpo de un fallecido sigue siendo altamente infeccioso. Ahora, el hospital de Rwampar, de la provincia de Ituri, epicentro de la mayoría de casos, ha quedado bajo protección militar.

¿Qué conocemos sobre el accidente de buceo en las Maldivas? Un misterio que ha dejado muchas incógnitas

Encuentran los cuerpos de los cinco italianos que murieron en Maldivas haciendo submarinismo

Publicidad

Mundo

Influencer brasileña Grandma from Heaven

Muere la influencer brasileña Grandma from Heaven a los 106 años

Estados Unidos endurece sus medidas contra el ébola

Prenden fuego a un hospital en El Congo en pleno brote de ébola

Miguel Díaz-Canel

Exiliados cubanos impulsan un tribunal internacional contra Raúl Castro mientras el régimen se atrinchera

Una carretera de Portugal
ABANDONO

Abandonan a dos niños en medio de una carretera en Portugal: "Mamá nos puso una venda y nos dijo que buscáramos un juguete"

Imagen de dos agentes de la Policía de Alemania
Violación

Claudia Wuttke, la 'Pelicot alemana': su expareja la drogó, violó y grabó durante más de 16 años

Imagen de la obra 'Niña con globo' de Banksy
Subasta de arte

Venden uno de los cuadros más famosos de Banksy por 17,9 millones de dólares en Nueva York

'Niña con globo', que pertenece a la serie 'Crude oils', ha sido adquirida por un coleccionista estadounidense en la sede de la joyería Tiffany & Co.

19 May 2026, US, Washington: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump host the annual Congressional Picnic on the South Lawn of the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA 19/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
EEUU

Paso atrás de Trump: envía 5.000 soldados más a Polonia tras amenazar con retirar tropas de Europa

El presidente de Estados Unidos anuncia que enviará 5 mil soldados a Polonia, un despliegue que había cancelado tras anunciar la retirada de tropas de Alemania.

Sombra de una mano sujetando una pistola

Secuestran a punta de pistola a un padre y su hijo mientras paseaban por la playa: uno de ellos aparece muerto

Encuentran los cuerpos de los cinco italianos que murieron en Maldivas haciendo submarinismo

¿Qué conocemos sobre el accidente de buceo en las Maldivas? Un misterio que ha dejado muchas incógnitas

Una nueva flotilla humanitaria prevé salir hoy hacia Gaza

Albares asegura que los españoles de la flotilla detenidos por Israel serán devueltos hoy

Publicidad