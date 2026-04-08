El almirante Garat, sobre el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán: "Ni Trump sabía que iba a hacer"

En el día 40 de guerra, Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de dos semanas. El anuncio se produjo casi dos horas antes del fin del ultimátum de Donald Trump que amenazaba con destruir el país y dejarlo "en la edad de piedra". Y avisaba que el martes "toda una civilización morirá".

Finalmente ambos países han aceptado un acuerdo y el viernes comenzarán las negociaciones para la paz. El almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, celebra esta decisión porque asegura que "lo que estaba apunto de ocurrir era muy grave" y señala que si Trump, "el presunto líder del mundo libre" hubiera cumplido la amenaza se habría convertido "en un criminal de guerra".

Aunque a pesar de que "tenía muchas presiones por parte de sus incondicionales", cuenta que "ni el propio Trump sabía que iba a hacer horas antes". Aún así considera que "este es el mejor final posible para esta guerra que podría haberse adelantado dos o tres semanas".

Explica que el alto al fuego no se ha producido antes porque el presidente estadounidense "se dejó arrastrar por una dinámica que le prometía una y otra vez llegar a derribar el régimen iraní, algo prácticamente imposible desde el aire". Además, esta guerra no contaba con el permiso del Congreso de Estados Unidos, así como con la negativa de "importantes voces republicanas": "Solo dos o tres extremistas animaban a Trump".

Lecciones aprendidas

Para Garat, esto podría ser un final de guerra, ya que "cuando uno se sienta a pensar, cambia la dinámica completamente". Afirma que las negociaciones vuelven a situarse en el mismo punto "antes de los primero ataques, pero creo que ambos bandos habrán aprendido".

Por su parte considera que "Trump habrá aprendido que el poder militar no lo puede casi todo", mientras que el régimen iraní "habrá aprendido que Trump no siempre cumple sus amenazas, pero a veces sí".

Sin embargo, tanto uno como otro ya han comunicado que han ganado su guerra. El estadounidense "que ha conseguido sus objetivos, pero es mentira", y en el régimen iraní lo consideran una "victoria absoluta porque su plan de diez puntos ha sido tomado como base de negociación". Pero añade que "evidentemente no va a haber acuerdo en ninguno de eso puntos"

El almirante retirado concluye que lo ocurrido esta madrugada "es la mejor salida posible y es mejor que celebremos".

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