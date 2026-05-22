Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra Irán

Irán dice que un acuerdo con Estados Unidos para un posible final de guerra no está cerca

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní señala que las diferencias entre Teherán y Washington son "profundas y amplias".

Teher&aacute;n tacha de &quot;ilegal e injustificada&quot; la decisi&oacute;n de EEUU de sancionar al embajador iran&iacute; en L&iacute;bano

Teherán tacha de "ilegal e injustificada" la decisión de EEUU de sancionar al embajador iraní en LíbanoEUROPAPRESS

Publicidad

En medido las especulaciones sobre un posible fin de la guerra, Irán dice que un acuerdo con Estados Unidos no está cerca . Así lo ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei: "No podemos afirmar necesariamente que hayamos llegado a un punto en el que el acuerdo esté cerca".

Las diferencias entre ambos países son "profundas y amplias" por lo que no es posible alcanzar un resultado en unas pocas semanas de negociaciones. Estas declaraciones surgen tras la llegada al país de Oriente Medio del jefe del Ejército de Pakistán, Asir Munir, mediador con Estados Unidos. Además de la presencia de una delegación catarí como parte del proceso negociador, ha confirmado.

El ministro explica que aquellos temas que se están negociando con el país norteamericano son el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el estrecho de Ormuz y el bloqueo de los barcos y puertos iraníes por parte de Estados Unidos.

El jefe del Ejército de Pakistán ha llegado este viernes a Teherán para tratar de acercar posturas entre la República Islámica y Estados Unidos. Desde el miércoles se encuentra en la capital iraní el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi. Bagaei aseguró que Teherán se encuentra sopesando una nueva propuesta estadounidense y que durante los últimos días se han realizado varias rondas de "intercambio de mensajes".

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

"Ligero avance"

En el mismo contexto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló que en la jornada de este viernes se había producido un "ligero avance" en las conversaciones con Irán. Aunque advirtió estar "a la espera de noticias sobre las conversaciones que se están llevando a cabo".

Estas palabras de la mano derecha del presidente estadounidense Donald Trump han tenido lugar en una declaración a la prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, apuntando este avance "positivo": "No quiero exagerar, pero ha habido un pequeño avance, y eso es positivo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Paso atrás de Trump: envía 5.000 soldados más a Polonia tras amenazar con retirar tropas de Europa

19 May 2026, US, Washington: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump host the annual Congressional Picnic on the South Lawn of the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA 19/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Publicidad

Mundo

Teherán tacha de "ilegal e injustificada" la decisión de EEUU de sancionar al embajador iraní en Líbano

Irán dice que un acuerdo con Estados Unidos para un posible final de guerra no está cerca

Una de las imágenes de la segunda tanda de archivos sobre avistamiento de ovnis del Pentágono

El Pentágono desclasifica nuevos archivos sobre ovnis con avistamientos de "orbes verdes, discos y bolas de fuego"

Influencer brasileña Grandma from Heaven

Muere la influencer brasileña Grandma from Heaven a los 106 años

Estados Unidos endurece sus medidas contra el ébola
Ébola

Prenden fuego a un hospital en El Congo en pleno brote de ébola

Miguel Díaz-Canel
Cuba

Exiliados cubanos impulsan un tribunal internacional contra Raúl Castro mientras el régimen se atrinchera

Una carretera de Portugal
ABANDONO

Abandonan a dos niños en medio de una carretera en Portugal: "Mamá nos puso una venda y nos dijo que buscáramos un juguete"

La madre ya ha sido detenida junto a su acompañante por un delito de malos tratos y abandono. Los niños ya están sanos y salvos y bajo la protección de los servicios portugueses.

Imagen de dos agentes de la Policía de Alemania
Violación

Claudia Wuttke, la 'Pelicot alemana': su expareja la drogó, violó y grabó durante más de 16 años

El caso de Claudia Wuttke ha sorprendido por la similitud con el caso Gisèle Pelicot. Su expareja, Fernando P, ha sido condenado a ocho años y medio de prisión, aunque puede evitar la cárcel por las leyes alemanas contra las agresiones sexuales.

Imagen de la obra 'Niña con globo' de Banksy

Venden uno de los cuadros más famosos de Banksy por 17,9 millones de dólares en Nueva York

19 May 2026, US, Washington: US President Donald Trump and First Lady Melania Trump host the annual Congressional Picnic on the South Lawn of the White House. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA 19/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Paso atrás de Trump: envía 5.000 soldados más a Polonia tras amenazar con retirar tropas de Europa

Sombra de una mano sujetando una pistola

Secuestran a punta de pistola a un padre y su hijo mientras paseaban por la playa: uno de ellos aparece muerto

Publicidad