Irán dice que un acuerdo con Estados Unidos para un posible final de guerra no está cerca

En medido las especulaciones sobre un posible fin de la guerra, Irán dice que un acuerdo con Estados Unidos no está cerca . Así lo ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei: "No podemos afirmar necesariamente que hayamos llegado a un punto en el que el acuerdo esté cerca".

Las diferencias entre ambos países son "profundas y amplias" por lo que no es posible alcanzar un resultado en unas pocas semanas de negociaciones. Estas declaraciones surgen tras la llegada al país de Oriente Medio del jefe del Ejército de Pakistán, Asir Munir, mediador con Estados Unidos. Además de la presencia de una delegación catarí como parte del proceso negociador, ha confirmado.

El ministro explica que aquellos temas que se están negociando con el país norteamericano son el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el estrecho de Ormuz y el bloqueo de los barcos y puertos iraníes por parte de Estados Unidos.

El jefe del Ejército de Pakistán ha llegado este viernes a Teherán para tratar de acercar posturas entre la República Islámica y Estados Unidos. Desde el miércoles se encuentra en la capital iraní el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi. Bagaei aseguró que Teherán se encuentra sopesando una nueva propuesta estadounidense y que durante los últimos días se han realizado varias rondas de "intercambio de mensajes".

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

"Ligero avance"

En el mismo contexto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló que en la jornada de este viernes se había producido un "ligero avance" en las conversaciones con Irán. Aunque advirtió estar "a la espera de noticias sobre las conversaciones que se están llevando a cabo".

Estas palabras de la mano derecha del presidente estadounidense Donald Trump han tenido lugar en una declaración a la prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, apuntando este avance "positivo": "No quiero exagerar, pero ha habido un pequeño avance, y eso es positivo".

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