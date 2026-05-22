Exiliados cubanos impulsan un tribunal internacional contra Raúl Castro mientras el régimen se atrinchera

La comunidad cubana en el exilio eleva su ofensiva política y judicial contra Díaz Canel y piden la creación de un tribunal internacional que investigue los presuntos crímenes cometidos durante décadas por el gobierno comunista de Cuba. La iniciativa se ha presentado en Miami en una rueda de prensa por la Asamblea de Resistencia Cubana: participaron dirigentes y opositores aliados internacionales. Entre ellos estaba el secretario general de la organización, Orlando Gutiérrez-Boronat, quién calificó el momento actual como "histórico" a causa de las protestas sociales en la isla, nuevas sanciones de Washington y recientes movimientos judiciales dirigidos contra la cúpula castrista.

“Todos sabemos cómo el pueblo cubano está en las calles de La Habana y de otras ciudades protestando y exigiendo cambios”, afirmó Gutiérrez-Boronat, quien confirmó además que legisladores chilenos impulsaron una moción para promover un tribunal internacional inspirado en los juicios de Núremberg celebrados tras la Segunda Guerra Mundial. Según los organizadores, la propuesta busca el respaldo del presidente chileno José Antonio Kast.

El anuncio llega en un contexto de creciente tensión diplomática entre Washington y La Habana.La reciente acusación por el derribo en 1996 de dos aeronaves civiles en espacio aéreo internacional ha vuelto a colocar a Raúl Castro en el centro del foco político y judicial. Analistas consideran que la medida busca aumentar la presión sobre el régimen, aunque también podría provocar el efecto contrario y fortalecer el discurso nacionalista del gobierno cubano frente a Estados Unidos. Precisamente, la reacción del régimen no se hizo esperar. Funcionarios y medios estatales desplegaron una intensa campaña en redes sociales y plataformas oficiales para proyectar una imagen de unidad en torno a Castro. Fotografías históricas del exmandatario junto a Fidel Castro, niños y militares inundaron los canales oficiales acompañadas de mensajes que exaltaban su legado político. El presidente Miguel Díaz-Canel llegó a describirlo como “un padre” en un video difundido en la red social X.

Al mismo tiempo, la administración de Donald Trump endureció su estrategia contra las estructuras económicas vinculadas al poder cubano. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el arresto en Florida de Adys Lastres Morera, hermana de un alto ejecutivo de GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas y considerado por Washington como uno de los principales pilares financieros del régimen.

Y mientras la presión aumenta, el futuro de Cuba sigue incierto. Expertos internacionales contemplan distintos escenarios: desde una eventual detención de Raúl Castro, hasta un relevo interno en la cúpula del poder o un agravamiento de la crisis económica que termine provocando un colapso social en la isla. Entretanto, Trump dejó abierta la puerta a una intervención más directa al afirmar que quizá sea él quien “haga lo necesario” respecto a Cuba, país que calificó como “un Estado fallido”.

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