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El Pentágono desclasifica nuevos archivos sobre ovnis con avistamientos de "orbes verdes, discos y bolas de fuego"

También incluyó un expediente de 116 páginas ligado al Programa de Armas Especiales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Aéreas.

Una de las im&aacute;genes de la segunda tanda de archivos sobre avistamiento de ovnis del Pent&aacute;gono

Una de las imágenes de la segunda tanda de archivos sobre avistamiento de ovnis del Pentágono El Pentágono

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El 8 de mayo, Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó 162 documentos de documentos del Gobierno centrados en avistamiento de ovnis y posibles encuentros con vida extraterrestre. Entre ellos figuraban las declaraciones de tres policías federales que habían visto por separado "'orbes' naranja en el cielo que emitían o lanzaban 'orbes' rojos más pequeños".

Ahora, dos semanas después, el Pentágono ha vuelto ha desclasificar una segunda partida de documentos que incluyen siete archivos de texto, vídeo y audio. Se trata de 209 avistamientos de "orbes verdes, discos y bolas de fuego en las proximidades de la base militar estadounidense". Hasta entonces estos archivos han recibido más de 1.000 millones de visitas.

Uno de los materiales es una entrevista médica de los tres astronautas que en 1969 participaron en la misión Apolo 12, Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean. Aseguran que observaron "destellos de luz o estelas luminosas" mientras estaban "en la oscuridad" e "intentaban conciliar el sueño". Pero la NASA consideró que estos fenómenos se debían a que los astronautas podrían tener la visión afectada por la exposición a rayos cósmicos.

Otro de los archivos es un informe de recopilación de inteligencia de la CIA en la extinta Unión Soviética que relata un incidente ocurrido en el verano de 1973 en el que un operativo observó "un objeto aéreo no identificado, luminoso y de color verde brillante". "La fuente describió la formación de círculos concéntricos alrededor del fenómeno a lo largo de varios minutos, antes de que este se disipara", explica el texto.

Avistamiento en la base de Nuevo México

Esta segunda partida también incluye un expediente de 116 páginas ligado al Programa de Armas Especiales de las Fuerzas Armadas —el sucesor del Proyecto Manhattan— y las Fuerzas Aéreas que detalla avistamientos e investigaciones producidas entre 1948 y 1950 en la base de Sandia, Nuevo México, principal instalación de desarrollo de armas nucleares estadounidense desde el final de la II Guerra Mundial hasta 1971.

Según el Pentágono, "los testigos informaron haber observado fenómenos anómalos no identificados (UAP) realizando maniobras, perdiéndose de vista, desapareciendo o explotando". Además, su portavoz, Sean Parnell, señala que las más de 1.000 millones de visitas subrayan "los niveles sin precedentes de interés tanto en este tema como en el histórico esfuerzo de transparencia de la Administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump".

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