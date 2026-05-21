Secuestran a punta de pistola a un padre y su hijo mientras paseaban por la playa: uno de ellos aparece muerto

A plena luz del día, Alexander Valencia Hernández, de 44 años, y su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 22 años, paseaban por las playas del Pacífico colombiano cuando fueron secuestradoS. Ocurrió el pasado lunes 18 de mayo en una zona turística e isleña de Buenaventura, Colombia.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que el secuestrador, a punta de pistola, se lleva a uno de ellos, mientras que por detrás se escucha un grito: "Ayuda". Todo sucedió bajo la mirada de otras personas que se encontraban en la playa.

El miércoles, las autoridades han encontrado el cadáver de uno de ellos, al parecer fue asesinado por una banda criminal local. Se trata del padre de 44 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado flotando en una zona de marea.

Sin embargo, aún se desconoce el paradero de su hijo, Nicolás. La Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía, la Armada y la Gobernación del Valle del Cauca activó un operativo de búsqueda en la zona insular y selvática, cuando tuvo conocimiento de lo sucedido.

En un comunicado, la Alcaldía de Buenaventura, lamentaba lo ocurrido: "Lamentamos profundamente los hechos ocurridos recientemente en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bazán Bocana, donde dos turistas fueron víctimas de un acto violento que posteriormente derivó en su fallecimiento".

Asimismo llama a las autoridades a avanzar "de manera articulada en la investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido y dar con los responsables". Por su parte, Liliana Rodríguez, de la Policía Nacional, ha confirmado la identidad del cuerpo sin vida y ha añadido que "la Policía Nacional rechaza rotundamente el homicidio y el secuestro".

Los Shottas

En la misma línea, la delegación del Gobierno ha señalado que el crimen ocurrió en una zona dominada por una de las principales bandas criminales de esa ciudad portuaria, Los Shottas:"Conminamos a las autoridades de la República a dar con el paradero de estos delincuentes y tener mayor presencia en esta zona de influencia criminal Shotta".

Por ello subrayan que "jamás será posible construir paz sobre la muerte de personas inocentes". Y esperan que el hijo de la víctima, Nicolás Valencia, sea liberado "de manera inmediata".

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