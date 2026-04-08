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Israel apoya el alto el fuego de Trump e Irán pero asegura que sus ataques en el Líbano no cesarán

Durante esta noche, al menos ocho personas han muerto en el Líbano.

Al menos ocho muertos y decenas de heridos en un bombardeo israelí en Sidón, Líbano

Israel | EUROPAPRESS

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Donald Trump ha anunciado su apoyo a un plan de paz de diez puntos propuesto por Irán y poner fin, al menos durante dos semanas, a la ofesiva de EE.UU e Israel en territorio iraní. El acuerdo, que comenzará a discutirse este viernes en Pakistán, incluye la suspensión de los ataques estadounidenses y la exigencia de que todas las partes involucradas detengan los ataques en los frentes abiertos, entre ellos el de Líbano.

Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dejado claro que el alto al fuego propuesto "no incluye" al territorio libanés, pese a que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha mediado en la negociación, afirmó todo lo contrario.

En un comunicado , la oficina del primer ministro expresó el respaldo de Israel a la decisión del presidente estadounidense de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, pero subrayó que las operaciones militares israelíes en Líbano continuarán.

Y así ha sido porque durante esta noche, los ataques continúan sobre el terreno y un ataque israelí en Sidón ha dejado al menos 8 muertos tras un ataque israelí en Sidón.

"Apoyamos la decisión del presidente Trump siempre y cuando Irán abra el estrecho de Ormuz y ponga fin a sus ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", señaló Netanyahu.

Las declaraciones del primer ministro israelí contrastan con las del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien celebró el anuncio como un alto al fuego "inmediato" y "general" que debería aplicarse en todos los territorios en conflicto, incluido Líbano. No obstante, Israel asegura que mantendrá su ofensiba en el Líbano.

De acuerdo con las autoridades libanesas, los ataques israelíes han dejado más de 1.500 muertos y cerca de 4.800 heridos en poco más de un mes, además de un grave deterioro en las infraestructuras del sur del país. Mientras tanto, desde Washington aseguran que el alto al fuego temporal responde al objetivo de "reducir la tensión y facilitar la vía diplomática", aunque confirman que Estados Unidos "mantendrá sus compromisos de seguridad" con Israel y otros aliados en la región.

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