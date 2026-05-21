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Detienen a una conocida influencer por planear el asesinato de su expareja y padre de su hija, antiguo miembro de una boyband

La creadora de contenido habría tramado un plan junto a su padre y pareja de aquel momento para matar a su expareja y quedarse con la custodia de su hija, pero un movimiento arriesgado les acabó delatando.

Polic&iacute;a de California, Estados Unidos

Policía de California, Estados UnidosPixabay

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Paula Hidalgo
Publicado:

Una conocida influencer estadounidense ha incendiado las redes, y no ha sido como consecuencia de ninguna publicación como las que suele compartir sobre estilo de vida o maternidad. Gabbie González, que acumula casi 500.000 seguidores en Instagram, ha sido detenida en Los Ángeles por, presuntamente, planear el asesinato de su expareja y padre de su hija, el cantante Jack Avery, antiguo miembro de la boyband 'Why Don´t We'.

Y, según las autoridades, no actuó sola. El padre de la influencer, Francisco González, también ha sido detenido. Es abogado, y se le ha considerado como una de las figuras clave de la supuesta trama. Según la acusación federal, ambos enfrentan cargos por conspiración de asesinato, intento de asesinato e incitación al crimen.

La custodia de la hija

La investigación va más allá. Según apuntan los documentos judiciales, la custodia de su hija, de siete años, sería el móvil del intento de asesinato. Tenían una disputa legal por ella, y durante el proceso, la creadora de contenido describió a Avery como un padre "peligroso" e "incapaz". No obstante, las pesquisas han determinado que, desde 2021, comenzaron las conversaciones con su padre sobre la posibilidad de contratar a un sicario.

Tal y como habrían podido averiguar las autoridades, Felipe González intentó recopilar información comprometedora contra el cantante, como fotografías de él fumando o bebiendo, para mostrarlas en los tribunales. Pero el plan del padre de Gabbie terminó desembocando en la búsqueda de personas para que intimidaran o atacaran directamente al músico.

Una trampa que no vieron venir

La investigación incluye a una tercera persona: Kai Cordrey, instructor de surf en Hawái y pareja de Gabbie en ese momento. La denuncia apunta que su papel fue de intermediario, por utilizar la dark web para contratar a un sicario. Francisco González llegó a transferir miles de dólares bajo el concepto de "servicios de desarrollo web" al supuesto asesino a sueldo, pero un suceso inesperado les torció todo: se trataba de un agente secreto del FBI.

Los investigadores grabaron conversaciones de los detenidos en las que se confirmarían los pagos, identificaban al objetivo y barajaban opciones para llevar a cabo el asesinato sin levantar sospechas, como la simulación de un accidente automovilístico. De hecho, Jack Avery confesó en una entrevista haber recibido avisos meses atrás por parte del FBI sobre la existencia de un posible complot para atentar con su vida, aunque éste no se esperaba de quién se podría tratar.

La influencer Gabbie González está detenida sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial en California, mientras el padre permanece bajo custodia en Florida.

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