Muere la influencer brasileña Grandma from Heaven a los 106 años

El pasado 15 de mayo falleció la influencer brasileña Vó do Céu, conocida en redes como Gradma From Heaven (La abuela desde el cielo), a los 106 años. Su nieta, Inmaculada Moura, fue quien dio la noticia en Instagram el pasado 19 de mayo.

Céu se hizo famosa en redes sociales gracias a su nieta, quien editó un vídeo mostrando varios momentos de su abuela con los que se ganó el cariño de miles de personas. Fue tanta su fama que se acabó convirtiendo en la protagonista del perfil de Inmaculada Moura. Su contenido se basaba en reflexiones personales y mostrar su sentido del humor.

Moura en su comunicado, emitió un mensaje emotivo al cielo para que su abuela pudiera leerlo: "Nunca olvidaré los consejos que me diste, tus enseñanzas y todo sobre lo que me hablabas". También destacó cada una de sus conversaciones con su abuela, que estaban llenas de "conocimiento y sabiduría".

"Fue y sigue siendo una inspiración para todos"

Moura escribió en el mensaje que "su fortaleza era increíblemente admirable. Fue y sigue siendo una inspiración para todos y, especialmente, para mí. Tuve el privilegio de convivir con ella durante casi 107 años (el 21 de junio de 2026 habría sido su cumpleaños), vivió conmigo y la cuidé durante 11 años. Dios me dio fuerzas y nos bendijo durante todos esos años. No imaginaba que pasarían tan rápido, al menos para mí".

También añadió: "La abuela Docéu nació en Quixadá (Ceará), tuvo un único hijo, mi padre (que tampoco está ya entre nosotros), dos nietos y cuatro bisnietos, y vivió más de un siglo. Era muy religiosa y fue fiel hasta el último momento. Tuvo una vida íntegra y feliz", destacó, "nació en 1919 y falleció el 15 de mayo de 2026. Cuando Dios llama, no podemos oponernos". Finalizó el comunicado dándole las gracias a su abuela: "Ahora necesito vivir mi duelo y luego seguir adelante con la misma fuerza; como nieta de sangre, heredé mucho de ella y estoy orgullosa de ello. Sabía que algún día llegaría este momento y que dolería, pero no sabía cuánto".

Inmaculada Moura contaba con más de 356.000 seguidores en Instagram y la publicación se llenó de mensajes de apoyo y cariño para ella y su abuela, a quien recordarán como una persona admirable.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.