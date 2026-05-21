Albares asegura que los españoles de la flotilla detenidos por Israel serán devueltos hoy

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirma que los ciudadanos españoles detenidos por Israel tras el abordaje de la flotilla humanitaria con destino a Gaza podrían ser deportados hoy mismo a Turquía. Además, el consulado español en Israel ha sido informado de que los activistas estaban siendo trasladados al aeropuerto de Eliat-Ramon para abandonar el país en un vuelo previsto para las 15.00 horas locales, las 14.00 en España.

La reacción de Albares se produce tras la difusión de un vídeo que fue publicado ayer por el Ministro ministro ultraderechista israelí Itamar Ben-Gvir, en el que aparecía una de las activistas de la flotilla humanitaria siendo empujada y tirada al suelo mientras Ben Gvir sonreía., junto al resto de los españoles retenidos en en condiciones vejatorias, sufriendo malos tratos, y siendo arrestados. El ministro Albares ha exigido "disculpas públicas por parte de Israel y al Gobierno y al Estado de Israel le hacemos responsable de ese trato y lo que le pueda ocurrir a nuestros ciudadanos.

Los activistas españoles que serían al menos 44, permanecían hasta ahora en un centro de detención. Durante su intervención, el jefe de la diplomacia española denunció la actuación de Israel ya que los españoles fueron “detenidos ilegalmente en aguas internacionales”, un espacio en el que, “ningún agente israelí tiene jurisdicción sobre ciudadanos españoles”. También explicó que el Gobierno ha presentado protestas ante la representación diplomática israelí en Madrid y el ministro de Exteriores de Israel. Albares añade que Israel será “directamente responsable” de cualquier incidente que pueda afectar a los activistas y garantizó a las familias el apoyo y la protección del Ministerio de Exteriores, así como de la embajada y el consulado.

En cuanto al carácter “humanitario y pacífico” de la flotilla, denunció la vulneración del alto al fuego, la incapacidad de Israel de actuar como una democracia y la necesidad de la intervención de la Unión Europea frente a las actuaciones del Gobierno israelí, recordando que España ya ha adoptado medidas como el embargo de armas y la prohibición de entrada a determinados ministros y colonos israelíes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.