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Claudia Wuttke, la 'Pelicot alemana': su expareja la drogó, violó y grabó durante más de 16 años

El caso de Claudia Wuttke ha sorprendido por la similitud con el caso Gisèle Pelicot. Su expareja, Fernando P, ha sido condenado a ocho años y medio de prisión, aunque puede evitar la cárcel por las leyes alemanas contra las agresiones sexuales.

Imagen de dos agentes de la Polic&iacute;a de Alemania

Imagen de dos agentes de la Policía de Alemania Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Una llamada telefónica cambió la vida de Claudia Wuttke, una mujer alemana. El 11 de junio del pasado año la policía criminal de Luneburgo le pidió que fuera a la comisaría para ver algo que tenía que ver con el que fue su pareja durante 15 años.

Fue en la comisaría donde Wuttke visualizó fotografías de agresiones sexuales que ella misma había sufrido. En varios vídeos, puede verse a Claudia Wuttke aturdida y con los ojos cerrados. Posteriormente, se puede observar cómo es penetrada con varios objetos como un bate de béisbol.

El responsable de las grabaciones y de las violaciones a Wuttke es su expareja, un español de 61 años que trabaja de conserje en un colegio de Alemania.

Los vídeos se grabaron entre 2014 y 2021. Tras la visualización de los mismos, la mujer asegura no tener constancia de estos hechos, aunque está convencida de que la drogaron. Pese a su convencimiento, por la antigüedad de los videos, no puede probarlo.

Condenado a ocho años y medio de prisión por drogar y violar a su mujer

Por estos hechos, la Fiscalía condenó a Fernando P. a ocho años y medio de prisión. No obstante, podría no entrar en la cárcel por la última reforma de las leyes de agresión sexual en Alemania. En 2016, la coalición liderada por la canciller de la CDU, Angela Merkel, endureció esas leyes, pero el poder legislativo cometió un error: antes de esta reforma, los casos de violación prescribían a los 20 años, ahora prescriben a los cinco años.

Esto tiene un fuerte impacto para víctimas como Claudia Wuttke. Tal y como ha detallado al diario alemán Spiegel, lamenta que "la mayoría de cosas que me hizo quede impune" y asegura sentirse abandonada por el sistema judicial. Además, ha asegurado que le "parece indignante que el estado de derecho me haya dicho a la cara que no me encontraba en una situación de indefensión".

La reforma de las leyes contra las agresiones sexuales

La reforma que entró en vigor en 2016 se produjo bajo una intensa presión. Tal y como recoge Spiegel, en 2016 hubo cientos de delitos sexuales durante la Nochevieja de Colonia.

Esa situación provocó el impulso de las leyes. Desde esa reforma, la violación se clasifica como un caso de agresión sexual particularmente grave según la ley. No obstante, la violación no se define como un delito independiente, y aunque es una de las penas más severas, el plazo de prescripción es el mismo que para cualquier agresión sexual: cinco años.

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