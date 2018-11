La tomatina y los sanfermines aterrizan en Estados Unidos

"Festeja como en Pamplona" es uno de los lemas del 'Great Bull Run' y la 'Tomato Royale' que se celebran hoy cerca de Richmond (Virginia) y que por primera vez llevan a EEUU una versión de los sanfermines y la tomatina de Buñol.

Los organizadores soltarán toros de rodeo en varias ciudades de Estados Unidos durante todo el año para que los participantes, que deben ser mayores de edad, puedan experimentar la emoción que muchos estadounidenses ya han vivido durante años en los encierros pamplonicas.

Los corredores deben firmar un documento eximiendo de responsabilidad por accidentes a la organización y los morlacos no correrán por el casco antiguo de una ciudad en este primer evento inaugural, si no en el recinto ferial de Virginia Motorsport Park, de la localidad de Petersburg, en un circuito en línea recta con recodos para protegerse de embestidas.

Los otros estados que acogerán la versión estadounidense de unas fiestas muy españolas serán Georgia, Texas, Florida, California, Minesota, Illinois y Pensilvania.

Los organizadores han asegurado que no quieren "minimizar el riesgo echando mano de toros menos agresivos que los que se usan en España", por lo que advierten a los participantes del peligro de ser "corneado, arrastrado, volteado o golpeado por los corredores".

Se espera que en Petersburg se reúnan más de 4.000 personas para experimentar la sensación de correr en un encierro y el caos colectivo de una batalla a tomatazos, como la que ha hecho popular a la localidad valenciana de Buñol.

Por supuesto, no habrá corrida final con los toros del encierro, festejo ilegal en Estados Unidos, y los organizadores han asegurado que los animales no tendrán la suerte de los toros españoles en estas fiestas, punto que no ha evitado críticas y llamadas al boicot.

La organización defensora de los animales PETA ha pedido la cancelación del evento para evitar sufrimientos a los toros, ya que "no se puede asegurar que los animales no sufrirán o serán heridos".

"Cada año muchos seres humanos son heridos, arrollados o incluso corneados hasta la muerte en los encierros de Pamplona, la imprudencia de esta celebración es innegable y aunque los participantes humanos son alertado del peligro, lo toros no tienen alternativa", indica en un comunicado.

Como ejemplo de que no hacen faltan toros en Estados Unidos para disfrutar recuerdan que hay ejemplos a su juicio más cívicos, como la 'Big Easy Rollergirls' de Nueva Orleans, una fiesta en la que mujeres en patines y con cuernos en la cabeza persiguen por las calles del antiguo enclave español a corredores vestidos de blanco y rojo.