Los supervivientes de Haití quieren olvidar el 12 de enero de 2010

Una anciana que estuvo debajo de los escombros de una Iglesia durante siete días, ahora vuelve a visitarla para casar a su hijo, y asegura no tener miedo.

Representantes de las principales ONG en España han tachado de "inadmisible" que, a un año vista del terremoto de Haití --que azotó el país el 12 de enero de 2010--, aún no se hayan desescombrado los terrenos, lo que provoca que miles de haitianos sigan viviendo a la intemperie, y culpan de la situación al "débil" Gobierno haitiano y a la "descoordinación" de los gobiernos donantes que, a juicio de las organizaciones, no han cumplido muchos compromisos.

En este sentido, la directora general de Intermon Oxfam, Ariane Arpa, ha apuntado, en una entrevista a Europa Press, que la vivienda es "el problema número uno" para los haitianos pues, según ha relatado, aún quedan por desescombrar los terrenos para permitir la reconstrucción de las casas.

Esto provoca, según analiza la ONG en su informe 'De la emergencia la reconstrucción: apoyar el buen gobierno de Haití tras el terremoto' que cerca de un millón de haitianos vivan bajo tiendas y lonas en las calles de Haití y otros miles, entre las ruinas.

La organización atribuye el "retraso" de los planes de reconstrucción a la "indecisión del gobierno de Haití", la "descoordinación de los países donantes" y la "falta de operatividad de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití".

En cualquier caso, Arpa ha afirmado que las ONG no pueden intervenir en este punto ya que la expropiación y compensación a propietarios se tiene que hacer "según un plan a escala nacional para evitar procesos especulativos".

La situación se complica, según ha remarcado, por la falta de tierras y porque muchos particulares perdieron sus títulos de propiedad en el terremoto.

Por su parte, Manos Unidas ha subrayado que, a día de hoy, existen en Haití "un montón" de necesidades y carencias y que "todo está por hacer" en el ámbito de la educación, la salud, la gobernabilidad, el aspecto productivo, las carreteras, la vivienda, la recogida de basuras y el cuidado del medio ambiente, entre otros.

Haití "tiene un 100 por cien de posibilidades de sufrir un terremoto como el de hace un año" (tuvo lugar, concretamente, el 12 de enero de 2010 y fue de magnitud 7,3 en la escala de Richter) y "lo único que no se sabe es la fecha exacta", según ha explicado el vicepresidente del Colegio Oficial de Geólogos, José Luis Barrera.

Así, Barrera ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que el nuevo seísmo tendrá lugar "porque es una zona activa desde hace miles de años", aunque ha precisado que la periodicidad de seísmos tan grandes "no es excesivamente alta". "De hecho, desde hace unos 150 años no se había producido uno como el del año pasado, por lo que la frecuencia de terremotos de magnitud ocho en la zona es uno cada 150 años", ha añadido.

Barrera también ha indicado que se cree que, en la falla donde se produjo el seísmo del año pasado (que se extiende desde la República Dominicana hasta el oeste de Jamaica) ha habido terremotos relativamente grandes en los últimos tres siglos.

Concretamente, uno a mediados del siglo XIX; tres en el siglo XVIII, con una frecuencia menor al siglo y medio de diferencia y otros tres en el siglo XVII -aunque ha aclarado que no se sabe exactamente el epicentro de estos seis terremotos porque era imposible saber el punto exacto de la rotura de la falla-.

"Con todos estos datos de terremotos documentados se puede decir que esa zona es activa y, como activa que es, se producirá otro terremoto de magnitud ocho dentro de unas décadas", ha concretado. Asimismo, ha recordado que en esa zona se producen seísmos todos los días, pero de poca magnitud. En este sentido, ha aclarado que "el movimiento de la falla es pequeño y sólo los instrumentos son capaces de detectarlo y la población no lo siente".

También ha recordado que hace un año se produjeron unas diez o doce réplicas de magnitud superior a cinco grados, por lo que la población "sí las siente y siguen causando destrozos". Asimismo, ha apuntado que los terremotos de 1,5 o 2 "liberan energía y no se queda totalmente acumulada para un gran terremoto".

"Se espera un gran terremoto al norte"

Barrera también ha explicado que "se espera un gran terremoto al norte de la isla en otra falla distinta, límite de la placa norteamericana con la del Caribe, porque desde hace unos 800 años no se ha producido ninguno muy grande". Así, ha vaticinado un seísmo en fechas "más o menos próximas".

No obstante, ha aclarado que esta afirmación es "muy imprecisa" porque no se conoce bien cómo fue el último y la energía que liberó debido a que no hay un registro histórico. Asimismo, ha aclarado que los grandes terremotos, de magnitudes superiores a ocho grados y "muy destructivos", son "habituales" y que cada año suele haber uno en el mundo.

"Ya se ha cumplido. De hecho, el de Haití no fue de magnitud ocho, pero sí lo fue el de Chile (el pasado 27 de febrero, que alcanzó los 8,8 grados)". "Aunque tal vez no se produzca en Chile, a lo mejor es en Japón o en la falla de San Andrés en California".

Asimismo, ha indicado que en el borde de la placa presente en Chile "también hay terremotos todos los días" ya que la zona del borde de la

placa, el litoral de Sudamérica, "es muy activa".

Por último, ha recordado que en esa zona de Chile se produjo en 1960 un terremoto que "ocasionó un tsunami que llegó hasta Hawai y Alaska (Estados Unidos) y que, según se cree, ha sido "el más grande de la Historia de la Humanidad". No obstante, ha aclarado que "no se prevé que haya pronto un terremoto superior a magnitud ocho".