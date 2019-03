El rey Mohamed VI anuncia "reformas estructurales" en Marruecos

El monarca marroquí Mohamed VI, que no se refirió de forma expresa a las protestas que ayer domingo reclamaron una "constitución democrática" en Marruecos, citó la creación de este órgano como un ejemplo de la "dinámica reformadora" de Marruecos, y mostró su voluntad de "llevar adelante la materialización del modelo marroquí, del que reafirmamos su carácter irreversible".



En su alocución, Mohamed VI agregó que "no nos contentaremos con preservar lo logrado, sino que intentaremos consolidarlo a través de nuevas reformas". "Nuestro objetivo último es asegurar a todos los marroquíes las condiciones propicias para el ejercicio de una ciudadanía digna, en el marco de un Marruecos avanzado, solidario y que goce de su unidad y su soberanía al completo", señaló en sus primeras palabras públicas tras las protestas de ayer.



El rey nombró a los miembros del primer Consejo Económico y Social (CES) de este país, que presidirá el ex ministro del Interior Chakib Benmusa, informaron fuentes oficiales. En una ceremonia celebrada en el Palacio Real de la ciudad de Casablanca, Mohamed VI, acompañado por el príncipe Mulay Rachid, nombró secretario general del Consejo a Dris Guerraui, antiguo consejero del ex primer ministro, Abderramán Yusufi.

Mueren cinco personas calcinadas en Alhucemas

Cinco personas murieron anoche calcinadas en una sucursal bancaria en Alhucemas (norte de Marruecos) que había sido atacada por manifestantes durante las protestas que tuvieron lugar ayer en este país, informó el ministro del Interior, Taib Cherkaui.

El ministro de Interior, Taib Cherkaui, añadió que se registraron 128 heridos en los disturbios en diferentes ciudades del país, y que hay 120 personas detenidas por estos actos.