Publican escuchas en las que Ruby dice que Berlusconi le ofrece dinero por callar

En una conversación telefónica interceptada el 28 de octubre de 2010, la joven afirma, después de que se destapara el escándalo por su supuesta relación con Berlusconi, que el político conservador la llamó y le dijo: "Ruby te doy todo el dinero que quieras, te pago, te cubro de oro, pero lo importante es que escondas todo, no debes decir nada".

El contenido de estas escuchas, que forman parte de la investigación del caso Ruby, ya había sido difundido por la prensa escrita a principios de 2011, sin embargo es la primera vez que se ha publicado el documento sonoro en el que se puede escuchar la voz de Ruby. Cuando la amiga con la que está hablando, Antonella, le pregunta "en qué sentido conoce a Berlusconi", Ruby asegura que son "amigos desde hace un año" y niega haber mantenido relaciones sexuales con el político.

"La gente piensa en seguida mal, porque ve a una chica guapa que va a casa de Silvio. Él, que me llena de dinero porque cada semana me da 47.000 euros, y la gente piensa por qué hace todo esto por ella, porque han tenido sexo, pero no es así", comenta Ruby durante la conversación. La marroquí explica además que ha sido contactada por numerosos periodistas aunque ella se ha negado a conceder entrevistas.

A la pregunta de Antonella de por qué no acepta una de esas entrevistas para dar su versión, Ruby responde: "Yo no tengo que dar ninguna versión. Tengo que esperar a que él hable conmigo y después afrontar a la prensa".

En otra conversación, esta vez con una joven llamada Grazia, interceptada por los investigadores el 26 de octubre de 2010, Ruby explica a su amiga que "se ha liado" y que sale en todos los periódicos como "la menor con Berlusconi". En esta escucha Ruby señala que Berlusconi la ha llamado y le ha pedido que se haga "la loca y que lo salve".

Asimismo la joven marroquí comenta que su abogado ha ido a visitarla y que ha dicho que es necesario encontrar una solución porque "este caso supera el de Patrizia D'Addario y Noemi Letizia" porque ella era "menor de edad".

En otra llamada del 28 de octubre habla con su amigo Sergio, al que pregunta si se desplazará a Génova para celebrar su cumpleaños y se queja de que no se ha interesado por ella después de que se destapara el escándalo.

De nuevo, en esta conversación Ruby asegura que Berlusconi le ha pedido que se haga la loca y que ella a cambio le ha exigido cinco millones de euros que el exmandatario ha aceptado pagar. Berlusconi está siendo juzgado en el Tribunal de Milán, acusado de inducción a la prostitución de menores y abuso de poder, por el conocido como caso Ruby, nombre utilizado por la joven marroquí Karima el Mahroug, con la que supuestamente mantuvo relaciones sexuales cuando todavía era menor de edad.

El escándalo por un supuesto caso de prostitución fue destapado en enero de 2011, aunque el nombre de Ruby ya había aparecido en los periódicos en noviembre de 2010, cuando se supo que Berlusconi había llamado unos meses antes a una comisaría de Milán, donde la joven permanecía retenida por un pequeño robo e intercedió para que fuera puesta en libertad. Una actuación por la que se acusa al exmandatario de abuso de poder.