Una presentadora contesta en directo a un telespectador que le llama gorda

Crítica de una presentadora de TV contra el acoso revoluciona redes sociales

La airada crítica que una presentadora de un canal de televisión local de Wisconsin (EEUU) hizo en directo contra el "bullying" o acoso escolar ha recibido ya más de siete millones de visitas en tres días en el portal de Internet Youtube.

El vídeo, de 4,20 minutos de duración, fue colgado después de que la presentadora del noticiero matinal del canal WBKT, Jennifer Livingston, respondiese en directo al correo electrónico que había recibido de un telespectador que le criticaba su sobrepeso.

"A todos los niños que os sentís perdedores, que lidiáis cada día con vuestro peso, con el color de vuestra piel, con vuestras preferencias sexuales, con vuestras incapacidades, incluso con el acné de vuestra cara: no permitáis que sean los "bullies" (acosadores) quienes os definan", manifestó Livingston.

Además del sorprendente número de visitas cosechadas en Youtube, la presentadora ha recibido durante los últimos días miles de mensajes de apoyo en Facebook y por correo electrónico, según anunció ella misma, que también aseguró haber recibido peticiones de emisoras de televisión nacionales para aparecer en sus shows.

La carta en cuestión, que Livingston leyó en directo antes de realizar su crítica, rezaba lo siguiente: "Hola Jennifer. No acostumbro a ver tu programa, pero hoy lo he hecho y me ha sorprendido que tu condición física no haya mejorado después de tantos años".

"No eres un ejemplo para los jóvenes de nuestra comunidad, especialmente para las chicas. La obesidad es una de las peores elecciones que puede tomar una persona y uno de los hábitos más peligrosos. Espero que reconsideres tu responsabilidad como personalidad de la vida pública local y pases a promover un modo de vida saludable", concluía.

Livingston, de 37 años y madre de tres niñas, interpretó el mensaje del telespectador como una agresión por escrito contra su persona, y no dudó en calificarle de acosador y en responderle en directo justo después de leer la misiva.

"Octubre es el mes internacional contra el "bullying" y éste es un problema que cada día va a más en nuestras escuelas", aseguró la presentadora, "Las palabras de este hombre no significan nada para mí, pero lo que realmente me enfurece es que cada día hay niños y niñas que reciben e-mails como el mío o incluso peores".

"A la persona que me escribió: ¿Crees que no soy consciente de que tengo sobrepeso? ¿Crees que tus palabras crueles van a hacerme ver la luz?", espetó en directo al autor del correo electrónico, "no me conoces, no eres mi amigo ni familiar, no sabes nada sobre mí", sentenció.

"Si en ese momento, en casa, estabas hablando de la presentadora gorda de las noticias, probablemente cuando tus hijos vayan a la escuela llamen 'gordo' a alguno de sus compañeros", alertó. "Tenemos que dar ejemplo a los jóvenes. Somos mejores que ese e-mail. Somos mejores que los 'bullies' que tratan de hundirnos", concluyó un discurso de más de tres minutos que ha logrado revolucionar las redes sociales en EEUU y todo el mundo.