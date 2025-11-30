El papa León XIV apoya la solución de dos estados para Israel y Palestina

El papa León XIV ha asegurado este domingo que la única solución al conflicto entre Israel y Palestina es la de los dos Estados. En concreto, estas declaraciones las ha hecho durante el vuelo desde Estambul a Beirut para la segunda etapa de su primer viaje internacional. Asimismo, el pontífice estadounidense avaló la mediación del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en esta crisis en Oriente Medio y en la guerra de Ucrania.

Durante el vuelo, León XIV contestó dos preguntas de los periodistas turcos y explicó que abordó en su reunión con Erdogan a su llegada a Turquía el pasado jueves estos dos conflictos, recordando que el Vaticano desde hace tiempo apoya la creación de los dos Estados. Tal y como ha explicado el papa, "aunque Israel no la apoya", "lo vemos como la única solución que se puede ofrecer para el conflicto que continuamente viven".

De la misma manera, ha puntualizado que el Vaticano "es amigo de Israel" y "está intentando con las dos partes ser una voz mediadora que pueda ayudar a una solución justa para todos". Asimismo, León XIV ha detallado que Turquía también "podría tener que jugar un papel" en ello.

El papa ha explicado que el presidente turco también habló de la guerra de Ucrania y que, por ahora, "desgraciadamente" no se ha podido encontrar una solución. No obstante, espera que Erdogan, "con la relación que tiene con los presidentes de los países de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, pueda promover el diálogo y que haya un alto el fuego y se pueda resolver el conflicto".

El papa pide "anteponer la paz a todo lo demás" a su llegada al Líbano

El papa León XIV pidió el domingo "anteponer la paz a todo lo demás" y ser "artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas" en su primer discurso ante las autoridades del Líbano.

Para el pontífice, la visita al Líbano ha sido "una gran alegría", ya que en esa tierra la paz es "mucho más que una palabra". León XIV detalló que en Líbano "la paz es un deseo, una vocación, un don y una obra en constante construcción".

Ante el presidente libanés, Joseph Aoun, prefirió un discurso menos político para explicar qué "significa ser artífices de la paz en circunstancias muy complejas, conflictivas e inciertas".

Aunque en ningún momento el papa hizo referencia a los conflictos en Oriente Medio, el pontífice llega solo pocos días después de un ataque de Israel al sur de Beirut en una nueva violación de la tregua firmada hace un año y en el que mataron a uno de los integrantes del grupo chií libanés Hizbulá.

Durante el sábado, Hizbulá dio la bienvenida al papa y le pidió que durante su visita "rechace" las agresiones de Israel contra el país.

Posible reunión cristiana en Jerusalén en 2033

Por otro lado, el papa adelantó que, durante estos días y durante las reuniones con los líderes de las varias ramas del cristianismo, se ha planteado la posibilidad de darse cita en 2033 en Jerusalén para conmemorar los 2.000 años de la Resurrección de Cristo. Explicó que la idea ha sido acogida y apoyada por el resto de cristianos, pero que aún quedan muchos años.

Síguenos en nuestro y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.